股市沒跌20％、油價沒飆到200美元 川普：對股市韌性很驚訝

川普對於美股的韌性感到驚訝。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普21日說，在伊朗衝突爆發後，他對於股市的韌性感到驚訝，他原本預期金融損失將更嚴峻。

他接受CNBC的「Squawk Box」節目專訪說，他預期道瓊與標普500將重挫20%，亦即跌入熊市，油價將飆漲至每桶200美元。

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他說，「如果你告訴我油價是90美元，而非200美元，坦白說我會很驚訝」。他進一步表示，「你知道發生什麼事嗎？船隻正尋找其他來源，它們駛向德州與路易斯安那州、它們前往阿拉斯加以及其他地方，這是令人訝異的現象」。

對於股市，他說，開戰時，他預期會出現劇烈拋售。

川普說，「看看標普500，該指數與我們開始這整件事情時一樣。我以為它們將暴跌20%，或者跌幅非常巨大；幾週前它下跌多一點時，我感到驚訝，我原本以為將跌得更多，我也以為油價將高許多，我很高興實情並非如此」。

CNBC報導，在戰爭開始最初幾週，市場重挫，而在宣佈停火協議後，股市反彈，道瓊目前僅略低於2月初創下的歷史高點。至於油價，布蘭特原油期貨21日報每桶95.62美元，西德州中級原油每桶87.73美元。

川普也說，他認為美國「最終將與伊朗達成很棒的協議」。當被問到對於與伊朗第2輪和平談判的預期時，他說，「我認為他們別無選擇」。

他指出，「我們摧毀了他們的海軍、他們的空軍，我們殲滅了他們的領導高層；坦白說，我們殲滅了他們的領導人，這在某種程度上使事情變得複雜；但無論你怎麼稱呼，這是政權更迭，這不是我打算要做的事，但已間接完成」。

當被問到他是否延長停火期限，以便讓和平談判有時間達成結束戰爭的協議時，他說，「我不想這麼做」。

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