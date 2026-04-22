台新證券合併後連3爆系統異常 金管會最高可處600萬罰鍰

台新證合併後連三爆系統異常，金管會表示，未來將視證交所實地查核報告，若有違反證交法相關規定，最高可處600萬元罰鍰（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新證券從4日6日合併元富證券之後，4月7日、4月14日及4月20日共3次出現系統異常。對此，金管會證期局表示，由於台新證錯帳延遲申報，將處以10萬元違約金，還有「過怠金」等處分，未來將視證交所實地查核報告，若有違反證交法相關規定，最高可處600萬元罰鍰，並要求業者全面檢討內控制度。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，台新證錯帳發生在4月14日，依規定應在T+2，即4月16月日上午10時申報，但台新證因還沒搜集完資料，直到當日晚上8點才向證交所申報錯帳，因此，依規定將處以10萬元違約金，後續又發生一些錯誤及信用交易相關資料，也有延遲申報狀況，證交所可能會併處違約金或過怠金，最終金額仍待交易所彙整認定。

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由於台新證與元富證4月6日合併後，系統已出包3次，黃仲豪指出，證交所已進行實地查核及缺失了解，未來會視情節嚴重程度進行裁罰，裁罰金額在30萬至600萬之間，不排除一併懲處高階主管。

針對外界關注的「錯帳」與「反向沖銷」機制，黃仲豪表示，錯帳係指非投資人原意的錯誤或重複下單，券商須代為處理。後續透過反向沖銷將錯誤部位賣出，相關盈虧由券商自行承擔。例如錯誤以110元買進的股票，若以115元賣出則獲利，若以105元賣出則產生虧損。

此外，該券商於4月20日再度發生系統異常，為半個月內第3起事件。證期局指出，此次問題源於APP前端程式出現漏洞，導致記憶體不足，使部分用戶下單出現延遲情形。不過該事件未影響核心交易系統，且業者已透過擴充虛擬記憶體迅速修復，亦未出現錯帳或重大客訴。

證期局強調，由於該異常屬前端系統問題，且投資人仍可透過其他平台下單，因此未達重大通報標準。不過，短期內連續發生三起系統事件，情況相對少見，主管機關已高度關注。

在處分方面，證期局表示，除延遲申報的違約金與過怠金外，將依《證券交易法》第178條之1，視缺失情節裁處30萬至600萬元罰鍰，並不排除採取業務限制、警告或相關人員處分等措施。

黃仲豪強調，「裁罰並非最終目的」，重點在於要求券商徹底釐清事故根本原因，並提出完整的短、中、長期改善計畫，確保未來交易系統穩定運作，避免再度影響投資人權益。

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