掌舵蘋果15年 7數據呈現庫克傳奇成績單

2023年4月庫克出席印度孟買蘋果門市的開幕。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在接替賈伯斯（Steve Jobs）15年後，庫克（Tim Cook）將把蘋果最高領導地位交棒給硬體專家特納斯（John Ternus）。這位即將卸任的執行長在他任內，打造出空前的成功紀錄。彭博整理整理出以下一些關鍵數據。

1. 市值4.01兆美元

2011年8月24日庫克出任執行長時，蘋果市值不到3500億美元，如今成長逾10倍，規模相當於英國經濟，為全球市值第5大企業。

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2. 獲利增加699%

2025年9月結束的財政年度，蘋果淨收入1120億美元，8倍於2010年9月的淨收入，利潤提高699%。

3. 25億台裝置

有效裝置安裝基數提升至逾25億台。

4. 全球逾200國540家直營店

庫克任內為蘋果在全球增加約200間商店，其中在中國有50間。蘋果在中國的成功在美國科技巨頭中十分醒目，Meta與Google基本上被排除在中國市場之外。

蘋果對中國市場與中國供應鏈的依賴，致使其迎合北京的審查要求，也引發外界詬病。

5. 平均售價1070美元（3.7萬台幣）

初代iPhone平均售價500美元（1.6萬台幣），被當時的微軟執行長鮑爾默（Steve Ballmer）稱為太貴。2011年iPhone售價平均712美元（2.3萬台幣），至2025年為1070美元，庫克主導了蘋果向更高價位產品的轉型。

6. 蘋果園區175英畝

賈伯斯構想的總部「蘋果園區」在庫克領導下，於2017年完成。佔地175英畝的園區容納100座美式足球場還綽綽有餘，逾1.2萬名員工在區內工作，蘋果全球員工達16.6萬人，另有數百萬人在蘋果供應鏈工作。

7. 大筆投資6000億美元

蘋果去年承諾將投資美國6000億美元，這不僅是蘋果有史上最大筆投資，將創造2萬就業機會，也是庫克最重要的成就。

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