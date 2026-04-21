台積電股價已漲21％但仍值得「強力買進」 美分析機構給3個原因

台積電第1季財報仍有強勁表現，今年以來股價更大漲約21%，再次向投資人證明其在全球半導體生態體系中的核心地位。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕全球最大晶圓代工廠商台積電日前公布第1季財報，包括營收、盈餘和毛利率均創下新高。金融分析機構Barchart指出，在宏觀經濟情勢仍不明朗的環境下，台積電第1季財報仍有強勁表現，今年以來股價更大漲約21%，再次向投資人證明其在全球半導體生態體系中的核心地位，並列舉現在仍值得「強力買進」（strong buy）台積電股票的3個原因。

首先，人工智慧（AI）需求正推動台積電多年成長週期。AI驅動的強勁需求，加上台積電在先進晶片製造領域的領先地位，促成了台積電今年的強勁開局。從生成式AI向更複雜的「智慧體AI」（agentic AI）系統的轉變，顯著提高了處理能力的需求，這反過來又推動了對先進晶片的需求。隨著AI模型的擴大和複雜化，對3奈米和即將推出的2奈米等尖端製程技術的需求只會更加迫切，而這恰好是台積電的優勢所在。

請繼續往下閱讀...

其次，台積電先進技術領先地位仍無可匹敵。台積電的競爭優勢源自於其在先進製程技術方面持續領先的能力，即使是三星電子和英特爾這樣的同業，也難與台積電的規模、良率和穩定性匹敵，使其成為全球領先晶片設計公司的首選合作夥伴。

今年第1季，台積電先進製程（7奈米以下）占晶圓營收的74%，反映了該公司轉型為高價值產品的趨勢。此外，光3奈米製程就貢獻了25%營收，5奈米製程則貢獻了36%。尖端製程的快速普及，不僅凸顯了客戶的強勁需求，也展現了台積電卓越的執行能力。

台積電已開始加速推進２奈米製程，並已於2025年底開始量產。下一代A14製程也進展順利，在性能、能源效率和晶片密度方面可望大幅提升。這個技術優勢將轉化為定價權和客戶的忠誠度，確保了台積電的長期發展前景。

第三，台積電利潤率擴張，顯示營運實力強勁。台積電政治力押注未來，制定了雄心勃勃的資本支出計畫預計今年將投資520億美元至560億美元。該公司也在擴大全球布局，並計畫在台灣、美國和日本新建晶圓廠。此外，台積電也在提升其3奈米製程技術產能，以滿足日益增加的AI需求。

近來，半導體業界擔憂，產能限制將抑制其成長。但台積電此次擴產，目的在於儘可能滿足市場需求。就AI概念股的投資人而言，更高的資本支出也是他們關注的另1焦點。但台積電已確保其獲利能力和營收一樣強勁。由於產能利用率提高、成本效益提升、以及產品組合優化，台積電第1季毛利率升至66.2%，營業利益率達58.1%。每股盈餘成長58.3%。

這顯示台積電正從其巨額投資中獲得更多價值，即使該公司大力推進2奈米等新技術，透過其卓越的營運和規模優勢，預計仍能保持強勁的獲利能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法