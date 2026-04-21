台股ETF前十強全創新高價 IC設計族群成亮點

台股ETF勁揚，根據統計，4月21日績效前十強漲幅、皆大幅超越加權指數。（本統計由台新投信提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕美伊戰再現現和談轉機，激勵台股加權指數今天（21日）收盤大漲646點，以37605點收盤，改寫台股歷史新高價位，帶動台股ETF勁揚，21日績效前十強漲幅、皆大幅超越加權指數，且股價全部創歷史新高；其中，台新臺灣IC設計（00947）當日大漲6.37%，較績效第二名之台股ETF、大幅高出1倍以上，績效獨佔鰲頭。

投信機構表示，今日IC設計族群表現搶眼，強勢領漲大盤。

請繼續往下閱讀...

其中，IC設計龍頭聯發科（2454）股價正式突破2,000元大關，來到歷史新高；法人表示，標榜全台唯一IC設計概念的ETF 00947，台新臺灣IC設計大漲逾6%，一舉登上29.05元歷史新高價，而且，00947是4/21盤面上ETF漲幅冠軍，贏過主動式ETF及加權正2等槓桿ETF。

若進一步分析，績效第一的台新臺灣IC設計（00947）成分股，將當紅IC設計股票直接打包給投資人，前十大成分股包含台達電（2308）、信驊（5274）、聯發科（2454）、創意（3443）、旺宏（2337）、群聯（8299）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、力旺（3529）及世芯-KY（3661）等。

對此，台新投信建議若投資人想參與IC設計產業在AI浪潮中的成長，不妨可以從ETF開始投資，不僅可以以不到3萬元的價格投資IC設計龍頭聯發科外，也可以同便利的投資方式，成為投資人近期參與IC設計行情的熱門選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法