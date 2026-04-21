Google加碼投資台灣 經部核准270億元增資

經濟部投審會今（21日）核准美商Google的2件增資案，合計增資約新台幣270.78億元。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投審會今（21日）核准美商Google的2件增資案，合計增資約新台幣270.78億元，從事數據處理及電子資訊供應服務、以及半導體相關領域的存貨採購等業務，這是Google連2年申請在台增資。

Google在去年3月，透過Google英國子公司來台增資台灣科高工程有限公司，金額約新台幣70億元，Google本月再提出合計約新台幣270.78億元的增資案，經投審會今天審核通過。

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經濟部投審會今核准3件僑外投資案，其中2件是美商Google增資案，Google透過全資子公司新加坡商 FRUCTAN HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD.，以相當於新台幣253億3760萬元等值的外幣，增資特許投資顧問股份有限公司，從事數據處理及電子資訊供應服務業務，另Google間接透過全資子公司新加坡商 CONNECTDS SINGAPORE PTE. LTD.以相當於新台幣17億4000萬元等值的外幣，增資台灣科高供應鏈有限公司，從事半導體相關領域的存貨採購等業務。

另一件僑外投資案是英屬開曼群島商科科科技股份有限公司（KKCOMPANY TECHNOLOGIES INC.）以5520萬2002美元，受讓取得瑞奧股份有限公司約88.72%股份，從事線上學習平台及新媒體創作者經紀業務。

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