台股掀開戶潮 19歲以下、61歲以上 這兩大族群最踴躍

永豐金證券表示，今年第一季新開戶人數達33萬人，創有統計以來新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股指數創新高，投資人掀開戶潮！台股4月突破3萬7000點大關、創下多項紀錄，根據統計，今年第一季新開戶人數達33萬，同步創有統計以來新高，光是今（2026）年首季開戶數，就已經逼近2025全年的六成。其中，61歲以上與19歲以下，這兩大族群的投資人最明顯，新增人數較去年底分別成長5.9％與3.4％，在各年齡層中排名前2。

特別是，61歲以上的「銀髮族」與19歲以下「青少年」大舉湧進台股市場，成為新主力，反映投資參與年齡層擴大。

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對此，永豐金證券表示，為讓新手投資「第一步就順」，提供一站式線上無紙化開戶流程，結合友善數位智能下單體驗。第二季對年滿18歲之新戶加碼給最高888元好禮回饋，只要完成登錄與線上開戶，獲限量200元全家虛擬禮物卡，與等值688元「豐學 PRIME」30天免費體驗。

如果，想開立備援證券帳戶的投資人，也可搭上豐迎新戶專案列車，為你的投資目標設立不同的「專屬口袋」，讓資金管理更清晰、投資策略執行更迅速、風險管理更到位。

針對新手需規畫適合的交割銀行帳戶，永豐金證券亦提供多元選擇。可綁定永豐銀數位帳戶DAWHO，亦可視需求申辦「資金管理帳戶」（分戶帳），綁定薪轉帳戶或習慣使用的既有帳戶，免再另開新銀行帳戶，最多綁定3家既有銀行帳戶（1家主要出入金，2家為入金帳戶），目前串接合作25家銀行。

永豐金證券表示，透過資金管理帳戶，投資人可享24小時即時出入金、免匯費服務，資金調度不受銀行營業時間限制，也無須臨櫃辦理。活動期間，新舊戶首次申辦享全家虛擬禮物卡回饋，依完成條件首次入金與交易滿額抽，最多加送500元及抽3萬旅遊金，再同時享有兩大便捷措施。第一是

「自動授權代扣設定」。系統在台股交易完成後，自動從約定帳戶撥補交割資金，有效解決忘記手動轉帳至交割帳戶的違約交割風險。

第二項是投資人也可同步選擇手持身分證自拍，最快7.5分鐘在安全環境完成開戶。

此外，永豐金證券領先業界採用網銀雙因子認證身分識別，並打造一機在手、隨時隨地可用的數位服務，介面操作直覺，投資輕鬆掌握。提供存股族台、美股「股利再投入」，一鍵開啟複利人生；每日盤前結合數據與AI分析，提供「投資日報AI關鍵評析」，助用戶掌握庫存股關鍵訊息。

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