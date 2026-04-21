金管會：外資股東可直接領美元股息 最快明年上路

金管會證期局目前正在推動上市櫃公司可選擇以「外幣」（美元）發放股息，最快明年上路。圖為證期局副局長黃仲豪。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會大開放！證期局今天表示，為持續推動我國資本市場國際化，及提供友善外國投資人投資環境，目前正在推動上市櫃公司可選擇以「外幣」（美元）發放股息，這將徹底改變、現行必須以新台幣支付的規定；證期局指出，參考紐約、香港、澳洲、英國、加拿大等交易所，都沒有限制單一幣別股利發放，等集保結算所與保管銀行系統建置，最快將於明年股東會後正式上路。

證期局副局長黃仲豪指出，台股市值居全球第七大，加上外資持股市值已占46.93%，為與國際資本市場接軌，同時給予外資更友善環境，未來可讓外資股東直接領美元股息。

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此次制度改革之影響，主要是外資投資人，多以美元等外幣匯入投資，現行配息須先領取新台幣再自行換匯，不僅增加成本，也承擔匯率波動風險；因此，一旦透過制度鬆綁，像台積電等外資持股比例高的企業，明顯就能受惠，並緩解每年股息旺季引發的新台幣匯率短期波動，同時，提升投資便利性。

黃仲豪表示，本案為「開放企業以外幣發放現金股利之制度調整，主要目的是回應外資股東需求， 減少外資對於「新台幣→外幣」重複換匯成本與匯率風險。

他表示，因為陸續有公司提出相關需求，可能收取不少美元貨款，但發放現金股利時，又需要從美元換成新台幣，外資領股利後，又得把新台幣股利換匯成外幣匯出，如此一來，造成外資股東與公司換匯負擔。

黃仲豪說明，金管會將發布令明定「境外華僑及外國人」依相關辦法指定之保管機構，得代理收受上市櫃公司及興櫃公司發放之外幣現金股利，並得依投資人指示，將相關款項支付至境外華僑及外國人指定之境外外匯存款帳戶，或其於國內金融機構開立之外匯存款帳戶。

本次修正可滿足外資股東持有外幣股利之需求，及減輕發行公司為發放現金股利，造成換匯需求及作業，營造更為友善及多元化之國際投資環境，並促進我國資本市場與國際接軌。

在制度設計上，公司仍將以新台幣決定股利總額，但可由董事會決議是否提供外幣發放選項，並於公開資訊觀測站公告相關內容，包括匯率計算方式與領取條件；投資人可自行選擇領取新台幣或外幣。

在法規面上，本次調整以行政命令為主，無須修正《公司法》，公司亦不強制修改章程即可實施。不過，證期局強調，公司仍須善盡資訊揭露義務，清楚說明外幣配息相關安排，以確保股東權益。至於市場關注的殖利率計算問題。

證期局指出，由於股利金額仍以新台幣決議，因此，不影響現行現金殖利率計算方式，僅屬領取形式改變。

時程方面，目前集保系統預計於今年第三季完成建置，但由於仍須保管銀行與企業端配合調整，整體制度上路時間，較可能落在明年，並以明年股東會後的股利發放，為首波適用時點。

黃仲豪強調，金管會將持續檢視資本市場相關制度，透過法規與措施之精進，打造更具競爭力及國際化之投資環境，促進我國資本市場長遠發展。

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