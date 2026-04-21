中信卡綜所稅回饋無上限 繳稅大戶回饋率最高2.5％

中信卡繳稅回饋無上限，高額分期與哩程加碼成亮點。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕5月報稅季將至，中國信託銀行今（21）日率先宣布繳稅優惠方案。今（2026）年5月1日至6月4日持中國信託LINE Pay卡、中信商旅鈦金卡繳納綜所稅，0.1%回饋無上限；中信uniopen聯名卡、和泰聯名卡最高0.4%回饋。繳稅大戶則建議選中華航空聯名卡或ANA聯名卡，稅額滿2000萬元總計回饋22.6萬哩，可兌換價值約50萬元的長程線商務艙來回機票及大洋洲商務艙來回機票各1張，換算回饋率最高達2.5%。

中信銀行今年推出豐富多元的繳稅優惠，中信銀行指出，超過8成的中信持卡人選擇刷卡繳納稅金，針對偏好現金或點數回饋的中信卡友，刷中信商旅鈦金卡、中國信託LINE Pay卡繳稅，不限稅額可享0.1%回饋無上限；刷和泰聯名卡或中國信託uniopen聯名卡則有0.2%回饋無上限，繳稅金額滿新臺幣1000萬元以上，再加碼2萬點和泰Points或OPENPOINT，回饋率提高至0.4%回饋。

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中信銀舉例，單筆稅額滿100萬元，刷上述指定卡別繳稅，分別可獲得1,000元刷卡金、1000點LINE POINTS、2000點和泰Points或是2000點OPENPOINT，若選擇和泰聯名卡或中國信託uniopen聯名卡，繳稅金額滿1000萬元，除了上述的0.2%回饋獲得2萬點，另可獲得加碼2萬點，總計可獲得4萬點的和泰Points或OPENPOINT。

若偏好航空哩程回饋，可選擇中國信託中華航空聯名卡或ANA聯名卡，每300元回饋1哩，搭配高稅額加碼哩程，任一中信卡及簽帳金融卡繳稅，單筆稅額達1000萬元至1999萬元，加贈華航哩程6萬哩，單筆稅額滿2000萬元，加贈中華航空哩程16萬哩。

中信銀舉例，若使用中華航空聯名卡繳稅且稅額滿300萬元回饋1萬哩，可兌換約9000元的香港單程經濟艙乙張，換算回饋率達0.3%；若稅額滿2000萬元回饋6.6萬哩、再加碼16萬哩，總計回饋達22.6萬哩，可兌換1張長程線商務艙來回機票及1張大洋洲商務艙來回機票，價值約50萬元，換算回饋率最高達2.5%。

有分期需求的持卡人，則有不限卡別繳稅可享3期、6期分期0利率，或可搭配12期利率3.88%或24期利率6.88%分期利率優惠，今年7月31日前皆可設定。

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