財部修正作業要點 放寬股權交易課徵房地合一稅規定

財政部今修正「房地合一課徵所得稅申報作業要點」，自今日起生效。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今（21日）修正發布「房地合一課徵所得稅申報作業要點」，放寬股權價值認定方式，且舊股權交易可按舊制房地占比排除適用房地合一稅，自今日起生效。資誠會計師事務所表示，此次修正針對符合一定條件的股份或出資額交易，給予一次性豁免適用的條款。安永會計師事務所指出，這次修正重點集中於符合一定條件的股權交易，針對長期以來在適用認定及所得計算的爭議，予以放寬。

財政部說明，2021年7月起實施的「房地合一2.0」，為防杜股東藉形式移轉股權而實質轉讓我國境內房地，明定個人及營利事業交易直接或間接持有股份或出資額過半的國內外營利事業股權，被投資營利事業股權價值50%以上由境內的房地所構成者，視同房地交易；上述股權價值判斷是以交易股權時被投資事業的境內房地價值為「分子」，「分母」則以該事業財報淨值或交易日資產淨值認定。為使該比率計算更為合理，增訂該事業若可合理客觀衡量其全部財產價值（例如會計師按實價查核簽證資料），「分母」得以各項資產時價總額認定。

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另，基於上述股權交易視為房地交易規定是自2021年7月起實施，而房地合一稅適用於2016年以後取得的房地，因此放寬將股東交易2021年6月底以前取得的被投資事業股權（舊股權），其交易所得中屬該事業持有2015年12月31日以前取得的房地（舊制房地）價值占境內全部房地價值的比例部分，排除適用房地合一稅。

舉例說明，A公司持有子公司100%股權，且均為2021年6月30日以前取得的舊股權，A公司近日出售子公司股權時，子公司股權價值50%以上是因持有我國境內房地，且全部為2015年以前取得的舊制房地，依修正後規定，A公司出售股權的所得不適用房地合一稅規定。

財政部表示，此次放寬營利事業得以各項資產時價計算股權價值，及舊股權交易得按舊制房地占比排除適用房地合一稅等相關有利於納稅義務人的規定，自今日生效，未核課確定案件均可適用。

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