伊朗還有四張「新牌」可打 恐開闢新戰場

伊朗已準備好在戰場上打出「新牌」。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗警告，隨著人們越來越擔心與美國為期兩週的停火協議，可能在沒有達成和平協議的情況下收場，伊朗已準備好在戰場上打出「新牌」（new cards） 。

德黑蘭議會議長兼首席談判代表穆罕默德·巴格爾·加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）表示，川普想透過「實施圍困和違反停火協議」來「為重新挑起戰爭找藉口」。他在社群媒體X上發文稱：「我們不接受在威脅陰影下進行的談判，在過去的兩個星期裡，我們已經準備好在戰場上亮出新的牌」；他並痛批川普將「談判桌」當成「投降桌」

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德黑蘭雖未說明究竟還有哪些新牌，英國《獨立報》報導則指出伊朗可能動用的四個「新牌」。

1. 利用胡塞武裝封鎖曼德海峽

伊朗支持的胡塞武裝控制葉門西部大片地區，並已經威脅，如果川普不改變政策，他們可能會關閉具有戰略意義的曼德海峽。伊朗指出，如果決定關閉曼德海峽，沒有任何力量能夠重新打開它。

曼德海峽是連接紅海、亞丁灣和印度洋的重要航運通道，全球很大一部分貿易，包括能源供應，都要經過這裡。據美國能源資訊署稱，約有9%的海運石油貿易總量（包括原油和成品油）經由此海峽運輸。但完全封鎖海峽對於途經該水道的油輪來說將是前所未有的，目前還不清楚胡塞武裝能夠多有效地執行這一封鎖。

2. 網路攻擊

安全機構現已發出警告，伊朗相關代理人可能發動網路攻擊，尤其是在水利和能源設施附近。美國環保署 （EPA） 的一位官員在一份聲明中表示：對飲用水和廢水系統的網路攻擊直接威脅公眾健康和社區韌性。一次洩漏可能擾亂治療或引入污染物，損壞設備，並削弱公眾信任。

美國聯邦調查局、國家安全局、美國網路司令部、美國能源部以及網路安全和基礎設施安全局都對這項建議表示支持。

伊朗先前曾被指控實施網路攻擊，包括2015年在土耳其造成的大規模停電。2022年，德黑蘭還被指控多次入侵以色列政府網站；2023年，美國指控一個與伊朗有關的組織入侵了多個行業的至少75台設備。伊朗稱美國和以色列對其發動了多次網路攻擊。

3. 政治攻擊

德黑蘭可能會將目光投向政治目標，以報復美國和以色列暗殺前最高領袖哈梅伊以及政權和軍方的幾位高級將領。伊朗可能會攻擊屬於美國及其盟國的使領館或貿易機構。伊朗還可能考慮暗殺與美國及其盟友有關的關鍵人物。

4. 對海灣地區能源設施和基礎設施攻擊

伊朗可能恢復對海灣地區能源設施和基礎設施的攻擊，這些攻擊已經造成了重大的經濟損失。據大西洋理事會稱，戰爭期間伊朗約83%的飛彈和無人機攻擊目標是海灣合作委員會 （GCC） 國家，特別是阿拉伯聯合大公國。

根據美國商業新聞網站CNBC報導，顧問公司Rystad Energy週三發布的一份估計數據顯示，伊朗的攻擊已經造成價值高達580億美元的能源基礎設施損失。

伊朗曾襲擊其海灣阿拉伯鄰國的石油和天然氣基礎設施，包括生產設施、煉油廠和管線等目標。以色列也曾襲擊伊朗的天然氣和石化設施。

國際能源總署執行長法提赫·比羅爾（Fatih Birol）表示，自2月28日美以空襲引發戰爭以來，已有超過80個能源設施遭到攻擊，其中超過三分之一的設施遭到嚴重破壞。

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