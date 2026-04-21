研華攜手Basler 建立戰略聯盟 合攻機器人AI視覺系統

研華加速布局實體人工智慧，管理層拍板攜手機器視覺廠Basler建立戰略聯盟。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）加速布局實體人工智慧（Physical AI），管理層拍板攜手機器視覺廠Basler建立戰略聯盟，雙方整合GMSL（高速多媒體序列連結）視覺技術與AI機器人運算平台，目標打造高度整合的機器人AI視覺系統，鎖定人形機器人、自主移動機器人（AMR）及智慧物流等應用場域，搶攻AI落地帶動的新一波成長動能。

隨著AI應用從雲端算力逐步延伸至實體世界，研華嵌入式物聯網平台事業群市場開發經理劉宜鑫認為，機器人感知能力是實體AI發展的核心，透過與Basler合作，有利於集團提供從影像擷取、資料傳輸到AI推論的完整解決方案，協助客戶從開發走向量產，加速機器人與AI視覺應用普及，並強化在全球AIoT與機器人市場的布局。

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研華此次攜手Basler導入GMSL技術，以高解析影像傳輸、低延遲與單線供電等特性，滿足機器人在複雜環境中對即時性與精準辨識的需求，大幅強化機器人多視角感知能力。適用於智慧工廠與物流場域中的AMR與AGV，並延伸至機器手臂自動化、AI視覺檢測、人形機器人等應用，擴大AI在產業端的落地範圍。

在運算架構方面，研華整合輝達（NVIDIA）Jetson AGX Orin平台，並導入CUDA、TensorRT與Isaac等AI開發工具，同時支援ROS2與Autoware等開源框架，形成完整的機器人開發生態系，助攻客戶可從原型設計快速推進至量產階段，降低系統整合複雜度、工程門檻與開發風險，縮短產品推出週期。

在全球AI基礎建設快速成長下，研華看好台灣憑藉半導體與資通訊供應鏈優勢，已成為連結晶片與系統應用的重要樞紐。公司透過整合國際夥伴技術、結合本土硬體設計與量產能力，並強化系統級整合與設計導入（Design-in）能力，持續深化在邊緣AI（Edge AI）領域的布局。

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