農廢渣也能賺！台灣品牌「廢物轉生」 豆渣、茶渣變洗碗精

台灣品牌美科實業攜手阜杭豆漿、天仁茗茶與CAMA CAFE，結合科研與創新技術，將農業廢渣再生利用，轉化為日常使用的洗碗精。（業者提供、截自官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕誰說農業廢渣只能扔進掩埋場？長期深耕永續的台灣品牌美科實業（Macrohi）推出全新永續家事清潔品牌「VEGANWELL快樂鳥」，將「廢渣變黃金」的概念落實於日常生活，透過科研技術轉化，將來自阜杭豆漿的豆粕、天仁茗茶的茶葉渣，以及CAMA CAFE的咖啡渣，化為兼具強效去污力與親膚特性的天然洗劑，不僅翻轉清潔產品想像，也進一步升級家事清潔的五感體驗。

洗碗長期被視為料理的收尾；廢棄物則往往被認定為產業的負擔，美科將這些「末端」轉化為創新的起點。

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根據統計，台灣每年產生約500萬公噸農業廢棄物，為減輕環境與土地壓力，美科研發團隊深入產業端，挖掘農業廢渣在清潔應用上的潛力，透過與前處理廠商合作，優化研磨與乾燥技術，將廢渣轉化為可再利用原料，再結合產品開發能力，重新組合為具市場價值的清潔產品。整體過程整合產、學、研多方能量，也展現出台灣在資源循環再造上的綠色軟實力。

美科此次攜手阜杭豆漿、天仁茗茶與CAMA CAFE，讓原本被視為負擔的豆粕、茶葉渣與咖啡渣獲得第二生命，這些富含天然皂素與除臭纖維的原料，在配方中被重新賦予價值，轉化為兼具去油、抑菌與護手三重功效的高效洗劑，不僅實踐「全循環、減廢棄」理念，也證明永續可以轉化為具體的產品力與商業價值。

此外，品牌提出「與世界分潤」概念，將農業廢棄物轉化為高價值產品，降低環境外部成本，同時強調「消費者賦權」。未來將提撥銷售額3%作為社會回饋，並開放消費者依理念選擇支持 RE-THINK、天使心家族社會福利基金會或大米缸計畫等非營利組織。

在此架構下，永續不再只是單向捐贈，而是轉化為雙向價值創造，讓消費者也能進一步成為「影響力經理人」，攜手打造兼具經濟效益與社會關懷的共好生態。

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