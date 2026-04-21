第2屆台法科學研究會議登場 吳誠文率團深化雙邊合作

國科會主委吳誠文率團赴法國參加第2屆台法科學研究會議，深化雙邊合作。（國科會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣與法國的科研合作情誼長達30多年，第2屆台法科學研究會議近期在法國格勒諾布爾登場，國科會主委吳誠文率團赴當地交流，強化雙邊合作，包含半導體與量子、生醫、綠能減碳、人工智慧與資安、太空及海洋等6大重點領域，建構具韌性與戰略性的科技合作網絡。

該研究會議在20至21日舉行，吳誠文前往當地參加開幕，他致詞表示，法國是台灣在歐洲最重要的科研合作夥伴之一，雙方科研合作關係逾30年，已簽署多項科研合作協議，並建立完善的科研補助與交流機制，包括推動年輕人才培育、科研人員交流、共同研究計畫及台法科技合作獎等。我國駐法國代表處大使郝培芝也致詞樂見雙方持續深化合作。

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今年法國派出科研機構高階人員出席會議，包括法國國家研究總署（ANR）、法國國家科學研究院（CNRS）、法國國家健康與醫學研究院（Inserm）及法國國家資訊暨自動化研究所（Inria）等，且Inserm更與我國國家實驗研究院簽署合作備忘錄，將深化生醫與健康科技領域合作。

今年會議匯聚2國重要學研機構及專家學者逾百人，雙方聚焦半導體與量子、生醫、綠能減碳、人工智慧與資安、太空及海洋等6大重點領域，透過專題演講、議題座談、機構參訪及主題研討會等，深化雙邊夥伴關係，並彙整具體合作議題，作為未來台法科研合作重要依據，建構具韌性與戰略性的科技合作網絡。

吳誠文此行亦拜會巴黎薩克雷大學（UPS），了解該校在跨領域整合、產學合作、推動創新及技轉之機制，並參訪法國科學工業城（CSI），了解法國在推動科普傳播及展演經驗。

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