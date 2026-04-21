外媒罕見點名T-Beauty！不走韓流路線、3大競爭力曝光

國外美妝專業媒體點出台灣美妝的核心競爭力，業界資深達人牛爾則認為，台灣在製造實力上並無問題，但在品牌價值建立仍待強化，同時也受限於本土市場規模較小的結構性因素。（下載自pexels、本人提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在韓流與K-beauty席捲全球之際，國外美妝專業媒體 《Cosmetics Business》前段時間特別以專文聚焦T-beauty（台灣美妝），指出台灣正以不同於主流的路徑，在國際市場逐步嶄露頭角，相較於強調文化敘事與潮流包裝的韓系美妝，台灣美妝更偏向以「硬實力」突圍。

長期以來，台灣在全球美妝供應鏈中扮演關鍵角色，憑藉OEM（代工）與ODM（設計製造）累積深厚技術，為國際品牌提供配方研發與生產支援，卻也因此長年隱身幕後、品牌能見度有限。

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文中引用台灣知名代工廠高層觀點指出：「台灣美妝業的國際影響力其實存在已久，過去多半在幕後支援全球品牌，現在真正的轉變在於『能見度』的提升。」報導並歸納出T-beauty的三大核心競爭力：首先，是皮膚與頭皮護理專長，受益於成熟的醫美與藥妝市場，台灣品牌在皮膚科導向與頭皮養護領域具備高度技術優勢，並以「有效成分」為導向。

其次，是技術導向的創新，強調配方精準度與功能整合，如持妝、防曬與保養合一的產品設計；第三則是綠色與永續創新，在環保原料、永續包裝與綠色化學技術上表現突出，呼應全球減碳趨勢。

整體而言，T-beauty的競爭力並不建立在風格或話題，而是回歸產品本質，從醫學美容、問題肌解決到頭皮護理等高功能性領域切入，甚至延伸至零碳與純素等完整綠色供應鏈布局，逐步在國際市場建立起屬於台灣的美妝定位。

對此，在美妝界資歷逾30年、素有「美容教主」之稱的牛爾老師指出，從1970年代開始，台灣幾乎可以說是世界工廠，當時許多產品都標示為「Made in Taiwan」，其中也包含化妝品。

當時業界甚至流傳一句話：「很多國際品牌的化妝品，某某牌子其實都是由台灣代工生產。」這並不是誇張，而是反映出台灣在製造端的實力。不過，台灣的優勢主要集中在「代工能力」，在製造技術、品質控管與生產效率上具備深厚基礎，但相對來說，在品牌經營與研發創新方面，發展較為有限。

這也導致台灣在產業升級的過程中，逐漸被日本與南韓拉開差距。以美妝產業為例，日本強調技術研發與品牌價值，南韓則在產品創新與行銷操作上快速崛起，成功建立全球影響力。

他指出，另一方面，台灣本身市場規模較小，人口數無法與日本或南韓相比，這也使得品牌在本土市場的成長空間相對受限，進一步影響企業投入研發與品牌經營的資源與決心。

整體來看，台灣的製造實力其實沒有問題，甚至在某些技術層面並不輸給國際大廠，但在創新研發與品牌價值的建立上，仍有一段不小的距離需要努力，如何從「代工」走向「品牌」，仍然是台灣產業必須持續面對的重要課題。

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