Hello Kitty聯名效應發酵！京城之霜推「買1瓶捐30元」助受暴婦幼

Hello Kitty跨界聯名持續成為市場熱點，京城之霜首度推出公益限量聯名瓶，主打「每購1瓶即捐30元」，實際行動支持受暴婦幼。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Hello Kitty粉絲準備失守！台灣保養品牌「京城之霜」今年首度攜手Hello Kitty推出限定聯名系列，把這位經典萌主角直接搬上保養瓶身。

此次聯名將品牌人氣商品「60植萃十全頂級全能乳」與「60植萃十全頂級全能輕盈乳」換上Hello Kitty限定包裝，從外盒到瓶身都充滿俏皮設計，療癒指數瞬間拉滿。

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這波聯名不只是「可愛而已」，其實背後還藏著暖心意義，由美容專家牛爾發起的年度公益活動「我愛我的全能媽媽」，今年邁入第9年，持續關注受暴婦女與兒童議題，活動期間自即日起至5月10日，只要購買指定商品，品牌就會捐出30元給現代婦女基金會，用於支持受暴家庭扶助計畫。

「我愛我的全能媽媽」公益計畫推動至今，累計捐款已突破500萬元，長期投入婦幼保護議題，品牌也希望透過Hello Kitty這樣高親和力的角色，讓更多人關注公益，讓「可愛」成為傳遞溫暖的一種方式。

此次聯名贈品也推出多款實用又可愛的周邊，包括QQ軟萌杯墊、棉花糖坐墊、暖心保溫瓶搭配Hello Kitty提袋、玻璃杯碗禮盒，以及愛的抱抱毛毯抱枕組等，從居家到日常用品一應俱全，強化消費者的收藏與加購動機。從公益到通路操作，京城之霜這波聯名不只放大「可愛經濟」，也透過多元通路與贈品策略，進一步轉化為實際銷售動能。

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