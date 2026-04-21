精誠今年AI營收拚30億元 海外市場瞄準美日

精誠強化AI與全球市場佈局。圖左三者為董事長林隆奮。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合大廠精誠（6214）董事長林隆奮今日指出，精誠將AI視為第三條成長曲線，著眼全球化AI服務，今年AI相關營收就將超過30億元、佔比約8%，2027年至2028年將雙位數成長，整體營收在2031年前將朝千億元規模邁進；海外市場看好北美、日本與東南亞。

精誠第一季營收創同期新高、表現不俗。林隆奮自信指出，精誠在營收規模、獲利能力等各方面都領先同業。在AI領域也已鑽研自有產品，有望強化精誠的毛利率表現。今年含AI核心業務加值、自研產品的營收將達到30億元；且看好精誠能客製化服務、保障資安與多元算力，將是客戶最佳合作夥伴。

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在全球佈局方面，精誠本就有跨足中國與東南亞市場，營運範圍涵蓋23個國家。林隆奮指出，目前海外市場仍以中國、香港佔比最高，去年海外營收比重約20%，不過新加坡與東南亞各國在AI、資安與雲端需求都大幅度提升，精誠將持續隨半導體廠、製造業向海外擴張。

精誠說明，已經與日本重要合作夥伴達成策略聯盟，利用其集團化的海外業務基礎，強化精誠在日本、北美與東南亞的IT服務量能。林隆奮也看好，在台灣半導體廠商持續向外擴張下，日本、美國將成為精誠隨台商出海的關鍵市場，隨著AI服務與產品向海外拓展，AI也將成為精誠第三條成長曲線。

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