以為提早退休是解脫！阿北窮到被逼回職場 苦揭「沒人要」殘酷現實

企業偏好長期培養年輕員工，是導致中高齡人才難以回流的重要原因。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人以為提早退休代表人生進入安穩階段，但現實卻未必如此。英國一名男子在59歲提前退休後，原本以為不需再工作，沒想到短短5年後因財務壓力不得不重返職場，卻屢遭拒絕，陷入「想工作卻沒人要」的困境。

外媒報導，現年64歲的George Neil，曾在造船廠擔任管線設計師，並於2021年結束約4年的合約工作。由於疫情期間長時間在家辦公，加上合約未獲續約，他最終選擇提前退休。然而，隨著生活開銷壓力浮現，他開始重新投遞履歷，希望回到職場。

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他表示，自己已申請多個職位，包括電腦輔助設計技術員、機械製圖員等，但至今幾乎沒有收到任何回覆。他坦言，雖然仍具備工作能力與豐富經驗，但現實卻讓人挫折，坦言「我還有很多可以貢獻的專業，但公司似乎更傾向選擇年輕人。」

目前George Neil尚未達到英國法定退休年齡66歲，因此無法領取國家年金，只能依賴職場年金與個人儲蓄維生。他透露，退休金並不算充裕，加上稅金與保險費，使經濟壓力逐漸加重。過去一年，他曾兼職清潔工作補貼收入，但因班表影響照顧孫女而被迫辭去。

根據協助人才重返職場的機構指出，離開一段時間後再回到科技與工程等領域難度顯著提高。調查顯示，高達75%的受訪者認為重返職場困難，其中超過4成曾遭遇年齡歧視，顯示中高齡求職者面臨明顯結構性障礙。

專家指出，年齡、經驗斷層以及企業偏好長期培養年輕員工，都是導致中高齡人才難以回流的重要原因。對此，相關機構呼籲政府與企業應積極創造更多機會，並改善制度性障礙，避免人力資源浪費。

目前，George Neil正考慮參加再培訓與輔導計畫，希望透過進修提升競爭力。他表示，自己仍願意學習新技能，也希望未來能找到合適的工作機會，「我的經驗應該有價值，不應該就這樣被忽視。」

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