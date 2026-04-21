凌華強化邊緣AI發展 攜手Device X簽署戰略MoU

凌華科技加速邊緣人工智慧布局，管理層拍板攜手韓國數位分身解決方案業者Device X簽署戰略合作備忘錄。（凌華提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠凌華（6166）加速邊緣人工智慧（Edge AI）布局，管理層拍板攜手韓國數位分身（Digital Twin）解決方案業者Device X簽署戰略合作備忘錄（MoU），雙方將整合邊緣AI運算與3D模擬技術，鎖定半導體、機器人與工業自動化等應用場域，推動設備開發流程數位化，並加速產線建置與驗證效率，搶攻AI落地帶動的新一波智慧製造商機。

凌華指出，雙方此次合作將結合公司在運動控制（Motion）與邊緣AI運算領域的技術優勢，與Device X在設計數據分析、量測、解析與模擬（Simulation）等能力，打造數位分身與工業自動化設備開發解決方案。透過軟硬體整合，協助客戶在實體設備建置前，即可於虛擬環境中完成系統驗證與優化，提升整體開發效率。

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在實際效益方面，凌華看好該合作將有助於縮短設備開發週期，降低前期測試與試錯成本，同時加速產品導入與部署時程。透過數位分身技術導入，企業亦可進一步落實預測性維護（Predictive Maintenance），減少停機風險與維護成本，進而提升產線穩定度與整體營運效率。

關於應用場域，雙方鎖定半導體、機器人與工業自動化等高成長產業，隨著AI運算從雲端延伸至邊緣端，製造業對即時數據分析與設備智慧化需求快速升溫，數位分身與邊緣AI的結合，已成為提升產線彈性與效率的重要關鍵。透過此次合作，有利於協助系統整合商與設備製造商優化設計流程，縮短產品上市時間，強化市場競爭力。

凌華提到，公司深耕工業自動化領域逾30年，產品涵蓋運動控制器、高速資料擷取與邊緣AI工業電腦，已廣泛應用於半導體、機器人與自動化產業。此次攜手Device X導入數位分身技術，將進一步強化其在邊緣AI與智慧製造領域的解決方案能力，推動產業由傳統自動化邁向數位化與智慧化發展。

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