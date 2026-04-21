以為有年薪390萬的兒子老後就穩了 65歲婦因「1句話」安心瞬間瓦解

高齡者將子女視為「預設財務支柱」，一旦子女人生規劃改變，原本的安全假設也可能瞬間失效。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在規劃老後生活時，許多人會認為「有家人就沒問題」，尤其當子女收入穩定時，往往會成為心理上的依靠。然而，日本一名65歲婦人原本以為「有年收2000萬日圓（約新台幣391萬元）的兒子在，就不用擔心老後日子」，卻因一次看似平常的對話，讓她長年建立的安全感瞬間崩塌，也掀開高齡家庭依賴關係的現實壓力。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，友子（化名）現年65歲，丈夫過世後獨居生活，每月領取年金約8萬日圓（約新台幣1.6萬元）。雖然收入明顯不足，但她長期認為生活「不會出問題」，原因就在於她的獨生子哲也（化名）。

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哲也現年38歲，在東京某企業任職，年收入約2000萬日圓，未婚獨居。過去幾次家電維修或醫療支出，也確實由他協助負擔，讓友子逐漸形成「需要時兒子會支援」的生活前提，她甚至曾對親友表示「有他在，我不用太擔心未來。」

然而，真正的轉折發生在一次家庭對話中。當友子再次提到老後生活時說出「有你在我就安心了」，哲也卻沉默後回應「妳真的覺得這會一直成立嗎？」接著他進一步表示，未來人生充滿變數，包括婚姻、工作與生活責任，都可能改變現況，「不可能把所有老後責任都視為我的義務」。

這段話讓友子當場愣住，形容「像是一直依靠的東西突然被抽走」，她說「我才意識到，他不是不能幫，而是不希望我把這當作理所當然。」

這次對話之後，她決定重新檢視自身財務狀況，開始調整生活開銷，並前往政府諮詢窗口了解可用資源。她坦言，過去過度依賴兒子的想法，如今必須重新修正。

專家指出，高齡者將子女視為「預設財務支柱」的情況並不少見，但這類期待若未經溝通，容易在關係與現實之間產生落差。一旦子女人生規劃改變，原本的安全假設也可能瞬間失效。

老後生活規劃不僅是金錢問題，更涉及家庭責任邊界。當「理所當然的依靠」被重新定義時，也往往是現實最直接浮現的時刻。

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