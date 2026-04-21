台灣金聯攜手合庫銀 建構包租代管、信託一站式服務

台灣金聯董事長宮文萍（左）與合作金庫銀行總經理王淑芳（右）簽署合作備忘錄，將聯袂合作建構包租代管、信託一站式服務。（台灣金聯提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣金聯子公司力興公司今日與合作金庫銀行簽署合作備忘錄，雙方將聯袂建構包租代管、信託業務跨業結盟模式，提供民眾兼顧資產管理及生活照護的全方位整合式一站服務，年長者可以透過安養信託及包租代管，留房養老，獲得穩定養老基金，讓老有所養，以符合當前超高齡社會需求。

台灣金聯與公股銀行異業跨界合作網絡逐漸成型，21日與合作金庫銀行簽署合作備忘錄，是第5家簽署合作的公股銀行。台灣金聯董事長宮文萍表示，台灣已在2025年底邁入超高齡社會，安養信託有驚人成長，2025年度信託財產本金約1844億元，較10年前增加43倍，說明安養信託愈來愈受到重視，需求需來愈大，年長者多希望透過安養信託，讓退休生活無虞。

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宮文萍指出，提供整合型全方位安養信託服務已經成為市場主流，各銀行透過安養信託進行跨界資源整合，例如納入不動產管理，讓不動產租金收入做為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求，已成為超高齡社會年長者亟需的服務，所以台灣金聯積極透過異業跨界，尋求與各公股銀行合作，希望整合包租代管、信託業務提供民眾更多元服務。

她表示，合庫銀近年來大力拓展安養信託，持續深化信託業務布局，與多元產業跨業結盟及發展創新信託商品，已連續4年榮獲金管會信託評鑑「最佳信託獎」及「員工福利信託獎」肯定，以及連續2屆於台灣傑出金融業務菁業獎獲得「最佳個人信託金融獎」及「最佳法人信託金融獎」殊榮，顯示合庫銀在信託業務方面有卓越的成就。

宮文萍說，台灣金聯今年成立滿25年，過去經辦數萬件出租案件，累積豐富物業修繕、招租及管理等專業經驗，特別是去年10月開辦包租代管業務，將發揮業務上的優勢，結合公股銀行信託業務，以擴大服務範圍，提供客戶更多元的服務，落實居住正義，如此公公聯手、強強合作，可滿足超高齡社會的安養需求。

面對社會環境及人口結構改變，宮文萍表示，台灣金聯與合庫銀跨業結盟合作，透過專業分工合作，例如合庫銀安養信託客戶，若有不動產包租代管需求，就可介紹給台灣金聯，統籌房屋出租、租務行政及日常維護，協助屋主將不動產轉化為長期穩定的現金收益，而台灣金聯客戶若有信託需求亦可轉介給合庫銀，可大幅減輕資產管理與日常照護上的負擔。相信透過以上結盟合作，一定可以創新需求，開創另一個新藍海市場。

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