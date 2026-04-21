東擎釋出邊緣AI平台 搶攻企業自主AI部署商機

東擎今天表示，公司鎖定企業導入自主式AI應用的成長商機，釋出新一代邊緣AI平台。（東擎提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著人工智慧（AI）應用從雲端算力逐步延伸至邊緣與終端裝置，企業對資料隱私與自主運算的需求持續升溫，工業電腦廠東擎（7710）今天表示，公司鎖定企業導入自主式AI應用的成長商機，釋出新一代邊緣AI平台，並結合本地AI代理框架OpenClaw，助攻客戶打造可完全在裝置端運行的大型AI模型。

東擎指出，OpenClaw為專為本地端部署設計的AI代理框架，可在不依賴雲端的情況下執行多元任務，包括電子郵件管理、流程自動化、文件分析及軟體工具互動等應用。隨著企業對資料安全與隱私保護要求提高，本地端AI逐漸成為重要發展方向，帶動高效能邊緣AI硬體平台需求升溫。

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在產品規格方面，東擎此次釋出的邊緣AI平台搭載超微（AMD）先進處理器，整合CPU、GPU與NPU加速架構，整體AI運算效能最高可達126 TOPS，在不需額外配置獨立顯示卡的情況下，即可支援大型語言模型（LLM）與生成式AI應用於本地端即時運行。同時，系統支援最高128GB LPDDR5x統一記憶體，可因應大型模型與多工運算需求，確保高負載情境下的運算穩定度與流暢性。

此外，該平台亦強化資料傳輸與系統整合能力，配備雙網路埠並支援最高10GbE高速連線，同時提供USB4與Wi-Fi 7等高速介面，有助於加快模型載入與資料存取效率。搭配Windows與Linux雙系統支援，讓企業可依不同應用場域彈性部署，進一步降低導入門檻。

東擎強調，透過新平台與OpenClaw的整合，客戶可將AI運算從仰賴雲端轉為在地端執行，不僅可降低長期雲端運算成本，也能提升敏感資料的掌控度與即時處理能力，特別適用於工業自動化、企業流程優化及研發應用等場景。同時，產品採用低噪音與低功耗設計，支援全天候穩定運行，有助於企業在各類場域中落實AI應用。

隨著AI應用從概念驗證走向實際導入，東擎目標藉由整合高效能AI硬體與本地代理框架，推動自主式AI由單一工具進一步發展為可規模化部署的系統平台，搶攻企業AI落地的新一波成長動能。

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