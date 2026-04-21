金管會鬆綁 純網銀開業滿3年可找新股東！最快5月底上路

金管會今天宣布修正相關規範，放寬「金融業股東持股比例」及「專業董事設置門檻」，預計最快於今年5月底正式上路。圖為銀行局副局長王允中。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為強化純網路銀行資本結構並提升經營彈性，金管會今天（21日）宣布修正相關規範，放寬「金融業股東持股比例」及「專業董事設置門檻」，預計最快於今年5月底正式上路，盼藉此吸引多元資金與人才投入，推動我國數位的金融發展。

金管會銀行局副局長王允中表示，本次修正重點之一為放寬金融業股東持股限制，過去規定，純網銀的金融業股東合計持股須達40%以上，此次修法已取消該門檻，未來金融業持股比例不再設限。不過，為維持金融監理穩定性，仍要求至少須有一家銀行或金融控股公司持股達25%以上，以確保具備一定程度的專業主導性。

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其次，在董事會組成方面，同步調整專業董事人數規範；現行規定要求金融科技、電子商務及電信等領域的專業董事人數，須超過董事總數半數，實務上，增加業者尋才困難；修正後，將回歸一般商業銀行標準，不再強制過半。

以9席董事為例，過去須設置5名專業董事，新制下僅需3名即可，大幅降低門檻；不過，金管會仍保留至少須有1名具金融科技、電商或電信背景的董事，以兼顧數位金融專業性。

王允中指出，純網銀設立已滿3年，各業者陸續面臨增資需求，市場上亦有不少潛在投資人表達參與意願。此次修法主要是回應業者實務需求，透過制度鬆綁，引進更多元股東，並提升資本募集彈性。

王允中強調，未來潛在股東不再侷限於金融業，其他產業亦可參與投資，但實際名單仍須待個別銀行啟動增資後才會明朗。同時，雖開放股東結構，但仍維持銀行或金控須持有至少25%股份，以確保經營穩定。

此外，在修法時程方面，金管會已完成草案預告，預告期為30天。王允中表示，屆時，若外界意見不多，我們預計最快5月底即可正式實施；若意見較多，則不排除再召開公聽會進一步討論。

至於純網銀整體經營表現，銀行局坦言，目前三家業者若以累積損益來看，仍為虧損狀態，不過，已有銀行自2025年12月起單月轉虧為盈，這也顯示，純網銀的營運，逐步改善。

金管會認為，此次制度調整將有助於降低業者經營壓力，並提升董事會組成彈性，有利引進跨領域人才與資源，進一步推動台灣數位金融創新發展。

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