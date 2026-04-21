融程電鎖定國防邊緣AI 攜手Blaize簽署戰略合作MoU

融程電董事長暨執行長呂谷清（右1）表示，邊緣AI已不再只是技術趨勢，而是智能部署位置與運作模式的根本轉變。（融程電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠融程電（3416）加速布局國防與關鍵基礎設施應用，管理層拍板攜手AI晶片與推論技術業者Blaize簽署戰略合作備忘錄（MoU），雙方將共同開發主權型（Sovereign）邊緣人工智慧（Edge AI）系統，鎖定國防、交通、能源與智慧基礎建設等高門檻應用場域，搶攻AI從雲端走向實體世界的關鍵商機。

融程電指出，此次合作將整合公司在強固型（rugged）工業電腦與垂直場域應用的長期經驗，搭配Blaize在低功耗、高效率AI推論運算的技術優勢，目標打造可即時決策、具備資料主權與高可靠度的邊緣AI解決方案，並導入實際任務環境，加速AI落地。

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關於應用面，雙方此次合作聚焦多項國防與關鍵任務場景，包括邊境監控與即時威脅偵測、行動指揮控制系統（C2）現場運算、無人載具（UAV與地面載具）自主導航，以及關鍵基礎設施監控與預測分析等，同時延伸至海事監控與偏遠醫療等應用，顯示邊緣AI已從技術概念走向多元產業實戰。

融程電董事長暨執行長呂谷清表示，邊緣AI已不再只是技術趨勢，而是智能部署位置與運作模式的根本轉變，真實世界的應用環境無法等待雲端回傳，唯有在資料產生當下即時完成運算與決策，才能滿足國防與關鍵任務需求。他強調，此次合作正是要讓AI在「需要的時間、需要的地點」發揮最大價值。

Blaize則指出，AI未來競爭關鍵不在單純算力，而是能否在受限環境中提供高效率、可部署且安全的智能能力，透過與融程電合作，將其可程式化AI推論平台導入強固型設備，有助於打造符合國防與工業場域需求的完整解決方案。

從產業面來看，市場預估全球邊緣AI市場規模將從2025年的118億美元成長至2030年接近570億美元，年複合成長率高達36.9%，顯示AI從資料中心延伸至邊緣端已成為產業主流趨勢。

融程電近年積極深化國防、航太、交通與工業自動化布局，此次透過MoU形式建立合作框架，未來將推動AI推論與軟體整合至其強固型平台，並共同開發新一代邊緣AI系統與標準化架構，為後續實際訂單與解決方案落地鋪路。

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