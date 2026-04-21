力積電第2季反映記憶體漲價效應 未來幾季邏輯代工需求大於產能

晶圓代工廠力積電（6770）今召開線上法說會。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）今召開線上法說會，總經理朱憲國指出，公司DRAM代工價格已在3月大幅度調高，但因投片計價有生產週期，預計漲價自6月起開始對營收產生貢獻，4月起NAND快閃記憶體晶圓代工投片價格也大幅調漲，等於第二季將出現記憶體漲價效益，他並重申記憶體市場預期供給缺口仍會持續到2026年下半年；邏輯代工，未來幾個季度不論8吋或12吋，他估計投片需求都會大於產能，只是邏輯產品線價格上調幅度遠不如記憶體來得猛烈。

針對記憶體代工產品線，朱憲國表示，近期雖因部分中小型DRAM業者有資金壓力而拋貨求現，以及Google Reserch發表TurboQuant演算法，聲稱能將LLM推理的DRAM減為1/6等雙重因素，導致DRAM市場出現若干雜音。

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他指出，為了應付AI持續擴大模型消耗Token的需求（養龍蝦熱潮），AI業者包括Microsoft及Google等，近期與DRAM大廠簽訂3年長期合約，記憶體市場預期供給缺口仍會持續到2026年下半年。DRAM代工價格已在3月大幅度調高，但因投片計價考慮cycle time影響，預計漲價自6月起開始對營收產生貢獻。

朱憲國指出，韓系大廠淡出SLC NAND Flash的市場，但網通、工控與消費性電子的需求並沒有減少，近期SLC NAND的合約價與現貨價因供給減少而出現明顯上漲。4月起公司NAND晶圓代工投片價格也大幅調漲，除了SLC，也與客戶緊密合作開發24奈米MLC，預計年底前完成製程開發，2027上半年可供客戶設計定案（Tape Out）。

此外，NOR Flash客戶端驗證已有斬獲，在2025年第四季起開始放量； 車規產品也正在試產中，漲價未如NAND快閃記憶體明顯。

對於與美光合作，朱憲國指出，1P製程已開始進入開發階段，新機台預計2027第一季搬入，2028上半年完成試產，下半年進入量產。1P的晶圓顆粒數是現有主力製程平台的2.5倍，對未來DRAM產值增加將帶來明顯助益。

對於邏輯代工產品線，朱憲國表示，因銅鑼P5廠售給美光，銅鑼機台陸續停線並搬回新竹廠區，導致12吋邏輯產品線總體產能限縮，12吋DDIC及CIS晶圓產能供應不足，代工價格自1月起開始調升，DDIC、CIS都有雙位數的顯著漲幅。

在電源管理IC（PMIC）面，朱憲國說明，在AI伺服器市場需求仍非常強勁，主力客戶已在去年第四季完成工程驗證並開始放量，月投片已超過1萬片；在手機PMIC部份，2026手機市場雖因記憶體缺貨而下修出貨量，但因5G手機PMIC用量是4G的2.5倍，手機IC大廠認為中長期需求依不看淡，因此目前投片力道並未減弱。

朱憲國表示，8吋在AI題材續熱及儲能相關需求成長（中國、歐洲、非洲）帶動下，功率元件需求同步成長。手機及PC/NB雖多家市調機構普遍估2026會因為記憶體大幅漲價而衰退，但在「越晚買越貴」預期效應，相關客戶第一季需求不減反增，第二季仍未有減弱跡象。車用半導體市埸需求在第一季表現平平，但因市佔率版塊移動，部份車用功率元件客戶市佔率增加，投片需求明顯增加。

力積電竹南廠8吋無塵室部份空間改裝為12吋測試機台所用，8吋總產能限縮，再加上客戶需求仍強，導致8吋產能吃緊，朱憲國表示，8吋晶圓代工價格自3月起開始逐月調升平均約10%，GaN及矽電容則已少量投片，惟客戶送樣驗證時間較預期來的更長，但可預見GaN及矽電容未來將會是8吋中長期成長動能。

朱憲國指出，整體而言，邏輯代工產品線需求在沉澱多時後由谷底翻身，再加上銅鑼廠售予美光，機台及產線回移新竹產能局部限縮，並陸續淘汰低毛利產品線，未來幾個季度不論8吋或12吋邏輯代工，估計投片需求都會大於產能，但邏輯產品線價格的上調幅度遠不如記憶體來得猛烈。

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