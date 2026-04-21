辦公室訂雞排遭「獨漏」算職場霸凌？勞動部：須符合「五大要件」

勞動部今日預告《職場霸凌防治準則》草案，圖右為職業安全衛生署組長張國明，左為職業安全衛生署職業衛生健康組副組長彭鳳美。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕常有民眾在社群平台控訴，辦公室同事一起訂雞排飲料「被獨漏」被霸凌，但依據勞動部今日預告的《職場霸凌防治準則》草案，若1、2次訂雞排被漏未必能視為「霸凌」。草案指出，職場霸凌與否需對比「五大要件」，包括是否是「勞動場所執行職務」、｢事業單位人員」、「逾越業務必要且合理範圍｣、「持續性行為」及「身心健康遭受危害」，根據過往判例，「訂雞排沒揪」不屬於「執行職務」，通常不會被認定為職場霸凌，但最終仍須視狀況而定。

勞動部因應《職業安全衛生法》新增職場霸凌防治專章，今日預告《職場霸凌防治準則》及《地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法》2大附屬法規草案，將預告30日蒐集各界意見，預計7月1日實施。後續勞動部還將配合訂定「職場霸凌防治指引」、「執行職務不法侵害指引」，以供實際執行參考。

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除了「訂雞排」引發的職場霸凌討論，更多的是「主管退公文」、「主管責罵」是否算職場霸凌？職業安全衛生署組長張國明解釋，各種案件都須回到母法定義「是否與職務有關」？遭主管退公文Ｎ次，導致勞工心理不舒服，但如果真的是勞工做不好，在合理權限管理，未必能認定霸凌，需視不同情況、個案認定；至於「訂雞排沒被揪」，也要看是否與職務有關？是1次、2次？或是每次都跳過有針對性？需釐清避免企業恐慌。

勞動部職業安全衛生署職業衛生健康組副組長彭鳳美指出，此次訂定的《職場霸凌防治準則》，明確定義霸凌認定的原則及審酌因素，除了上述的「五大要件」，還需綜合審酌事件發生的背景、頻率、行為人動機及目的，同時是否有言語暴力、社交排斥、職務干預、權力濫用、名譽侵害等情形。

若確定發生了職場霸凌，不論事業單位的規模大小，雇主只要得知，都須採取相關措施，其中「10人以上」規模就須建立申訴管道、「30人以上」需訂定防治措施及懲戒規範。「100人以上」則必須聘請外部專家成立調查小組，且外部專家的比例須達2分之1以上。若勞工不服事業單位的調查結果，草案也設「申復機制」，其委員會組成要求比原調查小組更嚴格。

彭鳳美指出，草案研議過程中，不少事業單位擔憂職場霸凌防治專章實施後，數十年前的員工若控訴職場霸凌，事業單位該如何處理？此次草案明定，勞工申訴職場霸凌的期限，需在「自職場霸凌行為終了時起3年內」或是「離職日起1年內」申訴，由於新法預計7月1日上路，屆時針對已經進行中的案件，或是新法上路前發生但尚未正式受理的行為，一律適用新法規定處理。

針對霸凌者屬於事業單位的「最高負責人」，今日也公告《地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法》草案，明定最高負責人的霸凌案件須由地方主管機關受理，機制比照性別平等工作法，對於最高負責人的定義，包含事業單位代表人，以及實質控制人事、組織、財務權限的人員，例如「董娘」或「富二代」。申訴後的處理流程，則與職場霸凌準則相同，將配合相關指引引導業界執行。

勞動部強調，新法已定明職場霸凌防治為雇主的法定義務，違反相關規定最高可處300萬元罰鍰，且得依事業規模、性質或違反情節，加重至法定罰鍰最高額 1/2。勞動部配合該等規定施行，正積極規劃推動的相關配套措施，包含培訓調查專業人才及建置調查專業人員資料庫、全國職場霸凌通報系統、積極爭取地方政府所需人力與經費、擴大辦理法遵宣導、輔導及教育訓練，以及補助中小企業遴聘外部調查專家等措施。

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