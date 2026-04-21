華航高星潢：5月載客率不受油價影響 全年營運看油價走勢而定

圖中為華航董事長高星潢。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中東戰火爆發後，航空燃油價格高漲，華航（2610）董事長高星潢表示，5 月載客率表現亮眼，創下新高，平均載客率維持在 85% 以上，未明顯受到油價調漲影響，預期第二季、全年營運表現，將視油價走勢而定。

高星潢今日在「2026 華航馬拉松 星光夜跑」活動做出上述表示。「2026 華航馬拉松 星光夜跑」將於 10 月 31 日在台北大佳河濱公園登場，今年規劃半程馬拉松組 21K、漫遊健跑組 10K 及親子星空組 6K 等三大組別，並以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動。

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高星潢說，由於中東局勢不穩，原經由中東轉機的客源已分散，華航強調直飛策略，雖然受戰爭影響可能需繞路，但時間增加不多，符合旅客需求，歐洲線目前需求強勁，平均載客率達90%以上，華航會根據客情持續調整增班計劃。

對油價高漲一事，高星潢指出三大原則，他說，首要目標維持服務穩定，航班不中斷，並根據市場需求靈活調整，滿足旅客需求，同時會將成本增加的部分，作合理反映。

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