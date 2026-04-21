轉虧為盈了！力積電售廠挹注 第1季大賺142.3億元

力積電（6770）今召開線上法說會並公布第一季財報。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕力積電（6770）今召開線上法說會並公布第一季財報，受惠銅鑼廠賣給美光 （Micron） 業外挹注，帶動單季稅後淨利達142.3億元，季增2276%、年增1398%，稅後每股盈餘 （EPS）達3.36元，若不計美光交易，本業獲利超過5億元，終結10季虧損，力積電宣告轉虧為盈，並創單季獲利新高。

力積電線上法說會由總經理朱憲國、財務長邵章榮與發言人譚仲民連袂主持。朱憲國表示，記憶體產品包括DRAM加上快閃記憶體第一季營收佔比達44%，較上一季的40%增加4個百分點，此增長主要由平均銷售價格（ASP）提升所驅動。預估記憶體漲價效益將在第二季更顯著。

請繼續往下閱讀...

力積電第一季毛利率顯著提升，達10%、較去年第四季增加4個百分點，主要得益於DRAM價格上漲和邏輯製程價格調整，預期將持續增長，若排除因美光交易而提列的一次性員工酬勞等費用，毛利率的增幅可能接近5個百分點。

力積電第一季約當12吋晶圓出貨量達到41.5萬片，與去年第四季持平，產能利用率從去年第四季的82%提升至88%，顯示工廠運轉效率提高，客戶需求強勁；從營收地區與技術製程分析，台灣市場因DRAM客戶而增長顯著，記憶體產品的營收佔比已達43%，歐美客戶的需求同樣強勁，尤其在電源管理IC （PMIC） 領域，其營收佔比看似下降1個百分點，但絕對金額實則仍在增長。

依技術製程劃分，力積電2x/24/65/28奈米與30奈米製程的產品（主要為記憶體產品）合計佔總營收的43%。預估未來先進製程營收佔比預計將提升，且來自Fabless客戶的營收比重，將因記憶體業務增長而持續增加。30奈米以下製程的營收佔比將繼續上升，主要動力來自DRAM等記憶體產品的ASP持續漲價。

力積電2026年資本支出規劃5.12億美元，但將根據HBM專案進度與DRAM市場需求進行動態調整，未來可能需為DRAM精進而增購設備，因此保留調整彈性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法