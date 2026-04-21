士電、群聯、技嘉都是法人大股東! 阿波羅電力4月底登錄興櫃，董事長王惠民（右二）、總經理吳俊儀（左二）。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕經濟部今年起推動4年50億元表後儲能補助，InfoLink預估2030年台灣綠電缺口達400億度、儲能缺口20GWh。董事長王惠民表示，2024年8月新經營團隊接手，僅18個月完成轉型，去年營收衝上13.26億元、年增772%，目前長約型在手訂單突破154.26億元，累計強韌電網整合96.875MWh，兩年成長逾70倍，今年可順利虧轉盈。

阿波羅2021年5月成立，目前資本額約4億元，主要以能源取得（綠電轉供）、能源控制（表後儲能）、能源調度（自研 D.J. Smart Power AI 平台）三大業務為主，去年企業強韌電網整合佔營收50.32%、再生能源售電49.5%，雙引擎結構確立。王惠民也說，阿波羅攜手Tesla Energy Taiwan深度協作表後儲能市場與Bloom Energy SOFC（99.98% 妥善率），為台灣目前最完整的算力中心能源方案，同時，首座企業級案場已在群聯（8299）落地。

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總經理吳俊儀表示，阿波羅不是單純在賣綠電，控制的是「電的價值鏈」，未來誰能調度能源，誰就掌握產業命脈，阿波羅將以電為平台核心，驅動綠電、強韌電網與AIDC三大成長引擎，也獲得三大法人股東士林電機（1503）、群聯電子、技嘉科技（2376）的入股，其中士電持股約一成，預計4月28日登錄興櫃。

研發副總王正皇強調，阿波羅軟體團隊自主研發D.J. Smart Power平台，年投入逾5000萬元研發資源、100%自研 EMS，平台串接EPC建置、20年O&M訂閱、綠電轉供、AI調度套利四段收入引擎，第二段以99.98%妥善率SLA鎖定20年合約屬經常性收入（Recurring Revenue）；第三段具電價與碳價連動之抗通膨特性；第四段為類金融收益且毛利結構顯著優於前三段，四段疊加後，替換供應商將觸發產線停機、系統重建與數據遷移綜合風險，客戶轉換成本趨近 100%。

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