跨境網購注意！中國電動腳踏車等3項 排除適用少量免證

基隆關表示，中國製電動腳踏車等3項號列貨品，排除適用少量免證規定，民眾跨境網購應注意。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署基隆關表示，經濟部公告自2026年3月10日起，中國製電動腳踏車等3項號列貨品，排除適用「輸入少量大陸物品准許免辦輸入許可證之規定」，民眾須向經濟部貿易署申請專案輸入許可文件，才可徵稅放行；若無法取得上述文件，貨物將退運或放棄等；若涉及虛報貨名，海關可處貨價3倍以下罰鍰併沒入貨物，民眾跨境網購應特別注意。

基隆關說明，上述公告排除適用少量免證規定的物品項目，包含貨品分類號列8543.70.99.50-4「第8711‧60目電動機器腳踏車或電動腳踏車用控制器」、8711.60.10.00-9「機器腳踏車，裝有電動機動力者」及8711.60.20.00-7「腳踏車，裝有電動機動力者」，這3類貨品不適用貨物起岸價格在新台幣3萬2000元以內，且單項產品在24件以內（不能以件數論計者，在40公斤以內）的少量中國物品准許免證進口。

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基隆關提醒，電動機器腳踏車及電動腳踏車包含「電動機車」、「微型電動二輪車」、「電動輔助自行車」及「電動滑板車」等，民眾若有申辦輸入許可文件需要，請務必向貿易署洽詢。民眾若有進口通關程序上疑問，可洽詢海關以保障通關權益。

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