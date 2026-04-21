幣託串接LINE NEXT穩定幣錢包應用 深耕Web3生態系

幣託交易所導入Kaia區塊鏈，並支援穩定幣 USDT 串接LINE NEXT推出的Web3錢包Unifi。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣加密貨幣交易所幣託（BitoPro）持續強化Web3生態布局，該公司今日表示，支援穩定幣USDT串接LINE NEXT 推出之Web3錢包「Unifi」。用戶可透過幣託支援的區塊鏈與錢包技術，無縫體驗新興數位金融服務。

幣託說明，Unifi是由LINE NEXT開發、Kaia生態系支援的自託管與去中心化的Web3錢包，其前身「Mini Dapp」已吸引全球超過1.3億名新註冊用戶。LINE Web3生態系底層技術由超級公鏈Kaia運行，其高效率、極速與低成本特性，為亞洲億級用戶邁向Web3提供技術基礎。

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看好亞洲數位金融發展，幣託表示，作為台灣率先支援Kaia區塊鏈的台灣交易所，借力Kaia鏈高效率與低成本的特性，提供順暢的交易體驗，並銜接多元鏈上應用場景，打造安全且便利的交易環境。

幣託創辦人暨執行長鄭光泰表示，幣託很榮幸能參與亞洲區塊鏈應用生態的重要發展，成為台灣串接Unifi生態系的管道。我們將持續在主流金融體系與新興區塊鏈應用之間建立橋梁，穩健推動亞洲 Web3生態系。」

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