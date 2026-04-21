棄年薪550萬銀行業飯碗！她全心「投入副業」 飆出8500萬年營收

Katie Owen辭掉年薪高達13萬英鎊的銀行業工作，全心投入副業品牌。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕英國一名原本年薪高達13萬英鎊（約新台幣551萬元）的銀行高階理財主管，手握穩定高薪與看似無憂的人生，卻毅然轉身投入一個沒有保障、甚至難以預測未來的副業世界，如今事業年營收突破200萬英鎊（約新台幣8472萬元），沒想到數年後，當初被視為「冒險失控」的選擇，竟創造驚人的成功。

外媒報導，現年48歲的Katie Owen來自倫敦，過去在私人銀行任職，擁有穩定且高收入的職涯。然而，她早在工作期間，就已投入自創副業品牌Sargasso & Grey，主打「寬楦女鞋」。

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她創業的契機，來自於自身經驗。由於腳型較寬，她長期難以在市場上找到兼具舒適與美感的鞋款，尤其在金融業工作時，高跟鞋幾乎是職場標配，讓她備感困擾。產後腳型變化更加明顯，使她決心投入市場開發。

她指出，創業初期的不確定性極高，她投入約3萬英鎊（約新台幣127萬元）創業資金，包括鞋模、庫存與網站建置成本。她坦言，當時根本無法預測何時才能穩定獲利，「很多創業者都會低估，要讓事業達到能養活自己的階段，其實比想像中久很多。」

在兼顧銀行工作與創業初期，她曾一度嘗試轉為三天銀行工作、兩天經營品牌，但現實卻讓她難以平衡，她說「我其實等於在做五天的工作量，但只領三天的薪水，客戶仍期待隨時待命。」這段時期讓她陷入「兩邊都做不好」的壓力狀態。

轉捩點出現在她參加一項創業加速計畫後。與全職創業者交流後，她開始意識到必須做出選擇，回到金融職涯或是全力投入品牌經營。她在金融工作之餘，花了約4年時間經營副業，她發現同時兼顧2份工作已經變得不可行，最終她在2018年辭去銀行工作，全心投入副業品牌。

然而，真正的挑戰才剛開始。離職後約18個月，她才開始為自己支薪，收入甚至遠低於過去銀行薪資，同時也暫停退休金提撥。她坦言，這段時間失去了過去累積的財務安全感，「不只是薪水，還包括退休金與保障，一切都重新開始。」

創業之路並不順遂，疫情曾重創市場，英國脫歐與供應鏈問題也帶來額外壓力。不過，品牌仍逐步站穩腳步，如今團隊已擴展至4人，並外包數位行銷與物流等業務。

目前，該品牌年營收已突破200萬英鎊，且維持約30%的年成長率。Katie Owen表示，雖然創業帶來更高壓力與不確定性，但她從未後悔離開銀行業。回顧過去，她認為最大遺憾是初期過於低調，擔心創意被模仿而錯失建立客群的時機。

Katie Owen也提醒有意離開穩定高薪工作創業的人，必須正視現實，她說「你可能會有好幾年收入很低，所有錢都會再投入事業，但這不是不做的理由，而是必須清楚知道自己在做什麼選擇。」

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