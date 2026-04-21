COMPUTEX2026 黃仁勳6/1開講 聚焦AI五層蛋糕論

輝達執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2026發表演講，聚焦NVIDIA最新AI創新。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕COMPUTEX主辦單位外貿協會今日宣布，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2026期間發表主題演講，屆時將公布最新的人工智慧 （AI） 技術進展，並聚焦於打造AI生態系所需的合作夥伴。

貿協表示，本次主題演講將於台北流行音樂中心舉行，並於台灣時間6月1日 （星期一） 上午11點 （美西時間5 月31日晚上8點） 同步直播，並將於https://www.nvidia.com/zh-tw/gtc/taipei/keynote/提供重播觀看。

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NVIDIA 正將AI推向下一個階段：橫跨運算、物理AI （Physical AI） 與代理系統 （Agentic Systems）。本次主題演講將展示其「五層蛋糕 （Five-Layer Cake）」架構，從能源到應用，以及生態系如何擴展以支持下一波創新浪潮。

6月2日至4日，NVIDIA將在台北國際會議中心舉辦GTC Taipei。GTC是NVIDIA的旗艦級AI大會系列，在全球各地舉辦，匯集開發者、研究人員和企業領袖，共同分享新技術、實際應用以及未來發展趨勢。

台北場活動將涵蓋主題演講、技術論壇、現場展示及生態系交流活動，重點呈現物理AI、AI工廠、代理系統與推論等領域的最新進展。GTC不僅是一場大會，更是AI生態系的全球平台，讓創意從概念走向實際部署，而合作夥伴關係則協助擴展下一波創新浪潮。

COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，打造多場館科技展演版圖，同時展覽規模再創新高，共1500家海內外企業使用達6000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX 科技生活圈」。

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