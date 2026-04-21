日立賣掉白色家電業務！Nojima砸1100億日圓收購、交易內容一次看

日立將與Nojima建立戰略夥伴關係，將白色家電業務出售。（法新社）

Nojima是日本大型家電量販商。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日立製作所（Hitachi）與日本大型家電量販商Nojima（ノジマ）週二（21日）宣布，將建立戰略合作夥伴關係，雙方共同設立一家負責白色家電事業的新公司，而Nojima將以1100億日圓（約221.87億元新台幣）的價碼，取得新公司超過8成股權。換句話說，日立的白色家電事業將被納入Nojima旗下。

Nojima表示，透過此次收購，將把家電量販通路所掌握的消費者需求，回饋至日立集團長年累積的製造技術中，進而開發高附加價值的家電產品，並建立獨特的商業模式。

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根據規劃，日立子公司、負責日本國內白色家電業務的日立全球生活解決方案（Hitachi Global Life Solutions、日立GLS），將把其業務轉移至新設公司，而Nojima將透過SPC（特殊目的公司）的方式，以1100億日圓取得新公司80.1%的股權。

另一方面，日立GLS與土耳其家電製造商阿奇立克（Arçelik）共同設立的合資公司AHHA（Arçelik Hitachi Home Appliances），主要負責日立品牌海外家電事業，而AHHA的股權結構也將進行重組，會一起納入Nojima的新公司整體收購架構內處理，阿奇立克所持有的AHHA共60%股份，將透過公司分割方式移轉至新公司。

隨著上述契約完成，新公司成為Nojima的子公司，日立GLS將持有新公司19.9%的股份，一系列股權轉讓預計於2027年3月31日之前完成，最終交易價格將於調整後確定。

Nojima近年積極擴張事業版圖，2025年已收購筆電製造商VAIO，VAIO原本隸屬索尼集團（Sony）的個人電腦部門，但在經營惡化後被索尼集團中分割出去。另一方面，日立正將經營重心轉向運用人工智慧（AI）的社會系統事業。

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