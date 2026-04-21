勞動部列管高風險工程預防重大職災 地方勞檢員流動率成隱憂

勞動部今日舉行「全國職場健康週啟動儀式」，勞動部次長李健鴻（中）出席並邀集產、官、學界參與。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕政府積極降低重大職災死亡人數，但近年整體減災幅度已趨緩。對於頻發生重大職災的公共工程，以及職災死亡人數偏高的縣市，勞動部次長李健鴻表示，今年起落實每2週盤點一次全台職災死亡統計，只要發生重大職災，勞檢機構就會啟動原因釐清並列管，不過，地方政府的「職安衛勞檢員」出現流動率走高的情況，勞動部目前正積極解決此問題。

勞動部今日舉行「全國職場健康週啟動儀式」，勞動部次長李健鴻出席並邀集產、官、學界參與，宣示持續精進職場健康安全的決心。李健鴻表示，近幾年重大職災死亡人數逐年下降，但減少幅度也趨於平緩，顯示傳統管理模式面臨挑戰，因此希望透過職業安全衛生法修法落實源頭管理、加強業主責任，讓業主在設計規劃工程階段時就負起責任。

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先前勞動部統計，114年重大職災死亡人數259人，其中前3名縣市為台中市39人、新北市及桃園市各32人、台北市20人，對於這些死亡人數偏多的縣市，李健鴻表示，目前幾乎每個月、甚至每2週就盤點一次全台職災死亡統計，只要發生重大職災，勞檢機構就會啟動原因釐清並列管。

勞動部職安署長林毓堂表示，已列管高職災、高違規的廠場及工程，只要是被勞檢機構列管的高違規、高職災的廠商，就會要求業主提安全衛生改善計畫，計劃也會委外由第三方外部稽核後按月函報勞動檢查機構，要求業者或廠商必須從系統面、安全衛生做好改善計劃才能復工。

李健鴻表示，今年的勞檢重點，除了職災死亡人數確較多的「特定少數國營事業」，啟動特別的協助與輔導。其次是職災人數在成長的「少數地方政府」，會加強溝通並了解執行上的困難。至於在執行層面上，目前也發現「職安衛勞檢員」好像出現流動率拉高的情況，這是我們目前正努力解決的問題。

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