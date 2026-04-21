台股盤中新高3萬7781點 半導體ETF股價翻揚

台股今天繼續衝高，盤中最高達3萬7781.83點，寫史上最高點，帶旺半導體ETF全面走揚。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美伊和談即將登場，美股費半指數續攀歷史新高，帶旺台股今天（21日）盤中表現繼續衝高，「盤中最高達3萬7781.83點，同寫史上最高點」，並以3萬7605.11點作收，創史上最高收盤價；在「股王」信驊、「股后」穎崴帶頭猛衝下，美科技股財報行情上路，資金追逐半導體股效應明顯，激勵半導體ETF股價全數翻揚。

半導體類股今天百花齊放，晶圓代工、先進封裝、記憶體族群漲勢強勁。

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其中，上周4月17日除息的「新光臺灣半導體30」（00904），今盤中最高價來到33.36元，創歷史新高，並在盤中完成填息，終場收在33.32元。統計此次00904填息之路，僅2個交易日完成，有參與此次除息的投資人，將在5月8日領息。

法人表示，00904有台版費半之稱，主要追蹤臺灣指數公司的「臺灣全市場半導體精選30指數」，依發行市值由大至小排序，選取 30 檔成份股，第一大持股為台積電，截至4/21止，持有台積電權重41.18%，在半導體同類型ETF中，00904含積量最高，其他前5大成份股則是TPU概念股的聯發科7.03%、先進封裝的日月光控股3.70%、股后穎崴3.02%、旺矽2.53%。

至於其他25檔成份股中，亦包括股王信驊2.16%，及多檔半導體千金股，涵蓋臺灣半導體產業上中下游高市值、高成長潛力企業，有助於投資人掌握半導體成長行情。觀察00904近三年的配息紀錄，次次都填息，讓投資人在股息、價差達成雙贏。

績效表現方面，截至4/20止，00904今年以來含息報酬率達46%，領先加權指數的27.6%，且超越台積電本身31.07%的漲幅，今日填息更讓參與此次除息的投資人息收與價差兼得。

新光臺灣半導體30（00904）投資團隊表示，美伊雙方談判朝和談方向，表示戰爭對油價和股市的衝擊縮小，台股系統性風險降低。但戰爭尚未正式結束，短期仍有擾動台股表現的變數存在，若投資時間拉長，預估台股盤勢仍回歸基本面，AI仍扮演台股投資主旋律，由AI推升相關供應鏈，包括半導體等，利基個股業績持續走高趨勢不變，仍正面看待AI行情。

尤其，由台積電領軍的半導體族群，仍是台股中長線可投資方向。

另外，隨AI應用擴大，未來AI走向邊緣，帶動算力需求激增，趨勢能見度至少走到2027年，從第二季開始，一直到下半年底，AI進入世代升級潮，對半導體供應鏈的業績帶來強力支撐，加上北美四大CSP 2026年資本支出維持強勁，台積電展望亦再度上修，在AI投資結構帶動下，整體半導體供應鏈將展現與以往不同的成長曲線。

台新投信建議，今年台股受到中東戰情詭譎多變、美國期中選舉事件影響，預估加權指數第二、三季，指數傾向橫盤整理、以個股表現為主，唯獨半導體產業，受惠AI長線趨勢看漲，主要重量級龍頭股、大市值績優股基本面前景持續亮麗，2026年迎來新一輪漲價效應下，整體半導體行業呈景氣擴張新階段。

法人建議，可以中長期持有半導體ETF，採分批方式布局，掌握半導體多元成長題材與股價輪漲效應，繼續大吃AI世代升級商機財。

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