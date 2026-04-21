全聯「全電商APP」改版上線 連續5天「21元」爆殺商品限時開搶

全聯搶攻電商商機，今天宣布「PXGo！全聯線上購APP」即日起升級為「全電商 APP」。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯搶攻電商商機，今天宣布「PXGo！全聯線上購APP」即日起升級為「全電商 APP」，自4/21~4/25連續5天於每日11:00與16:00推出「21元爆殺商品」限時開搶。

全聯表示，全電商app全面優化平台功能與使用體驗，透過AI科技導入與內容服務升級，打造更智慧、精準的線上購物環境。

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歡慶改版上線，全電商攜手多家品牌推出重磅優惠，包含Apple、Gogoro等人氣品牌皆祭出獨家特談好康，包括Apple iPhone指定機種使用全支付享8%回饋無上限、Apple Watch SE下殺65折；Gogoro指定車款最高回饋6萬點福利點；指定專櫃美妝滿3,000元贈3,000福利點。

4/21~4/25連續5天，每日11:00與16:00準時開賣，涵蓋飲料、咖啡與民生用品等多元箱購品項，通通下殺21元。包括4/21 11:00：黑松汽水、4/21 16:00：桂格油切享纖白柚檸檬飲。

4/22 11:00：御茶園麥萃低熱量、4/22 16:00：柔芙優質抽取式衛生紙、4/23 11:00：可立雅柔淨抽取衛生紙、4/23 16:00：生活良好強氣泡水、4/24 11:00：美粒果零加糖蜜桃蘇打、4/24 16:00：GEORGIA喬亞滴濾拿鐵咖啡、4/25 11:00：黑松加鹽沙士、4/25 16:00：可口可樂纖維+，銅板價優惠搭配分階段搶購機制，預期將持續推升平台流量與買氣。

4/20~4/30並祭出「天天進站可領折扣金」：4/20~4/23單筆消費滿8,000元折500元。4/22單筆消費滿1,500元折100元、單筆消費滿3,000元折200元；使用全支付結帳滿2,000元加碼送4%等值福利點（當日/單卡最高送4,000點）。4/24~4/26單筆消費滿1,500元折100元；使用PX Pay或全支付結帳，折後消費每滿1,500元送1,000福利點（當日/單卡最高送1萬點），等同於享6.6%點數回饋。

4/24~4/30領取優惠券可享單筆消費滿30,000元折2,000元（每天限量1,000張，領券後需在5/7前使用完畢），5/28前完成全電商LINE官方帳號會員綁定，加碼送8折折價券（滿999元折200元，限使用1次），透過多重回饋機制，放大會員消費誘因。

全聯表示，未來將持續以「全電商 APP」為核心，結合數據與科技應用，不斷優化全電商服務內容與購物體驗，深化OMO生態圈布局，滿足消費者多元且即時的購物需求，打造更完整的智慧零售新樣貌。

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