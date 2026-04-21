6旬夫妻退休砸錢搬到都市 短短幾年「超後悔」悲揭現實代價

日媒以真實案例揭示，老後住居選擇不只是「方便與否」，更關鍵在於長期資金結構與生活節奏能否持續維持。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕以為換屋，是走向更輕鬆的晚年，結果卻一步步走進更沉重的現實。日本一對6旬夫妻原本以為「搬到都市、住進新公寓」能換來更舒適的退休生活，沒想到生活費用暴漲、孫輩照護壓力接踵而來，生活反而被掏空。原本的安心，竟在幾年後悄悄變成後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，這對夫妻每月年金約26萬日圓（約新台幣5.1萬元），過去長年居住在鄉下的庭院型獨棟住宅。隨著年齡增長與房屋老化，他們決定搬離老家，前往女兒居住的都市地區，購入一間約7000萬日圓（約新台幣1369萬元）的新建公寓，地段好、鄰近火車站，原本期待展開「便利又安心」的老後生活。

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搬遷初期，夫妻對新生活相當滿意。交通便利、設備新穎，加上距離女兒一家更近，讓他們一度認為這是最正確的選擇。然而，隨著時間推移，現實問題逐漸浮現。公寓管理費與修繕金從每月3.3萬日圓（約新台幣6451元）調漲至4.5萬日圓（約新台幣8797元），導致固定支出明顯增加。對依賴年金生活的夫妻而言，這種「持續上升的隱性成本」成為壓力來源。

真正讓夫妻感到後悔的關鍵，則是孫子的誕生。小女兒生產後搬至附近居住，原本只是「偶爾協助照顧」，逐漸變成日常支援。他們的居住空間在育兒需求下明顯不足，夫妻不僅失去原本的生活節奏，也幾乎沒有喘息空間。他們坦言「每天都像被事情追著跑，完全沒有當初想像的悠閒感。」

如今，這對夫妻仍住在同一間公寓，但已開始思考是否再次搬遷。不過，年齡、體力與財務壓力，讓這個選擇變得更加困難。

專家指出，這類案例在高齡搬遷族群中並不少見。許多長者在選擇搬到市區時，往往只考慮交通便利與醫療資源，卻忽略長期管理費、修繕費以及家庭關係變化所帶來的生活重組壓力。此外，隨著年齡增長，醫療與照護需求也可能上升，使原本看似充裕的年金與資產，逐漸被固定支出侵蝕。老後住居選擇不只是「方便與否」，更關鍵在於長期資金結構與生活節奏能否持續維持。

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