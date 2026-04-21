身價7兆卻很省！札克伯格絕不把錢浪費在「5件事」

Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）被認為是全球最富有的執行長之一，淨資產2220億美元（約新台幣7兆元），但他並不總是炫耀自己的財富。美國財經網站報導，在許多方面，這位Meta創辦人的生活方式甚至與一般人相當接近。他拋開超級富豪常見的奢華作風，選擇更簡單的生活。報導揭露，札克伯格絕對不會把財富浪費在5件事上。

1.名牌衣物

與精心剪裁的西裝不同，札克伯格更偏好休閒穿著。他經常被拍到穿T恤與牛仔褲。外界曾批評他的穿衣風格，認為不符合CEO身份，但他多年來始終如一，幾乎每天都穿著灰色T恤、連帽衫與牛仔褲前往辦公室。他並非唯一這樣的成功企業家。據《SmartCompany》報導，這種低調穿著是為了減少每天必須做的決策數量。他曾表示，希望盡可能減少非必要決策，而穿什麼衣服正是其中之一。

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2.昂貴汽車

除了樸素衣著外，札克伯格也以駕駛平價車聞名。據報導，他曾擁有Honda Fit與Volkswagen Golf Mk6等車款。他並非唯一開平價車的富豪。據CNBC報導，媒體大亨彭博（Michael Bloomberg）駕駛雪佛蘭（Chevrolet）Suburban，而亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）則曾被看到開Honda Accord，許多富豪更重視實用性，而非奢華。

3.不鋪張的婚禮

札克伯格於2012年與妻子Priscilla Chan結婚，兩人相識於大學派對。兩人的婚禮以低調聞名，甚至登上媒體頭條。就在Facebook上市隔天，兩人在加州帕羅奧圖的後院舉行婚禮。賓客原以為只是參加Priscilla Chan的醫學院畢業派對。婚禮由當地餐廳提供餐點，整體花費遠低於一般億萬富豪婚禮。

4.超低薪資

儘管札克伯格身價驚人，但他幾乎不領薪水。2023年，他的年薪僅為1美元，延續十年前的做法。不過，他並不缺錢，大部分收入被列為「其他補償」，主要用於安全與保護支出。

5.低調度假方式

雖然富豪通常會前往奢華目的地度假，但札克伯格與家人較為低調。他們不刻意炫耀財富，偏好簡單行程，例如前往夏威夷品嚐當地漢堡並逛小店。不過，他並非完全節省。他在可愛島擁有價值數百萬美元的莊園，作為家族度假地點。

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