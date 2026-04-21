50歲成功轉職爽領294萬年薪 他退休時「驚見1真相」晚年慘翻車

日媒以真實案例揭示，退休規劃應以「實際可領年金」為基準，而非過去薪資。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人認為高收入代表退休無憂，但現實未必如此。日本一名男子在50歲時成功轉職，曾年收高達1500萬日圓（約新台幣294萬元）堪稱高薪菁英，然而，他在65歲退休後跌入年金現實，第一次入帳就當場愣住，金額竟有大幅落差，原以為成功人生能換來無憂晚年，卻發現收入與生活落差巨大，甚至可能5年內耗盡資產，也讓他的退休生活蒙上陰影。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65歲的齋藤誠（化名）年輕時在中小企業任職，收入普通，直到50歲成功轉職進入大企業，薪資大幅提升，50多歲時年收入一度達到1500萬日圓，生活水準也隨之提升，搬進市中心高樓住宅，並更換高級進口車，過著外界眼中的成功人生。

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然而，這樣的高收入僅維持約15年。退休後，齋藤迎來第一次年金入帳，兩個月合計33萬日圓（約新台幣6.5萬元），換算每月約16萬5000日圓（約新台幣3.2萬元），且仍需扣除稅金與保險費，實際可支配金額更低。與過去收入相比落差巨大，讓他難以適應，直呼「怎麼會這麼少」。

更嚴峻的是，齋藤在大企業任職時間僅約15年，累積退休金不到1000萬日圓（約新台幣196萬元）。若維持既有生活水準，加上日常開銷與固定支出，現有資產預估僅能支撐約5年。儘管朋友們建議他應降低生活開銷、調整支出結構，但齋藤坦言「一旦習慣了現在的生活，要改變並不容易」，包括居住環境與人際關係都讓他難以做出改變。

專家分析，類似案例並不少見。由於年金給付與收入不完全連動，加上高齡者普遍對未來經濟感到不安，若未提早規劃支出結構，即使曾擁有高收入，退休後仍可能面臨資金壓力。

專家建議，退休規劃應以「實際可領年金」為基準，而非過去薪資，並從房屋、交通等固定支出著手調整生活水準，才能降低老後財務風險，避免陷入「高收入、低保障」的困境。

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