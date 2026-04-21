爆紅的OpenClaw，在展現強大自主能力的同時，也同步放大了潛在資安風險。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕2026年開年，科技圈出現一句新的寒暄語：「你裝龍蝦了嗎？」這裡的「龍蝦」，指的是問世後迅速爆紅的AI Agent「OpenClaw」。這款工具憑藉可自主規劃任務、執行Shell指令、讀寫檔案與呼叫API等能力，在程式碼託管平台GitHub上迅速累積超過24萬收藏，成為開發者與一般用戶熱議的現象級產品。

然而，OpenClaw強大的「自主性」，也同步放大了資安風險。Amazon Web Services（AWS）近期發布安全與合規觀察便指出，隨著AI Agent OpenClaw快速崛起並廣泛應用，其潛在資安風險也同步擴大。

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其中，從個人使用角度來看，OpenClaw目前主要面臨「惡意Skill投毒」與「提示詞注入攻擊（Prompt Injection）」兩大資安威脅。

為了擴充功能，不少用戶會從社群平台ClawHub下載「Skills」，但統計顯示，短短數週內惡意Skills數量已暴增至800多個，成長幅度高達142%，這些外掛可能暗中竊取對話內容、帳密資訊，甚至鎖定加密貨幣錢包。另一種更隱蔽的威脅則是「提示詞注入」，攻擊者可將惡意指令藏於網頁或文件中，一旦被OpenClaw讀取，即可能觸發未授權操作。

此外，當OpenClaw進入企業場景，風險不再只是單點問題，而是演變為系統性挑戰。首先是權限與身份管理風險，尤其是「混淆代理」問題，導致的Agent被動越權型風險，例如：在企業環境中，若作為數位員工的AI Agent被賦予全區知識庫的高級存取權限，低許可權或無許可權的其他人員便可能透過誘導Agent對話，違規取得原本無權查看的企業機密資料。

其次是設定錯誤與公開暴露。目前已有超過22萬個OpenClaw應用直接暴露在公共網路上，常見問題包括綁定非本地位址、以root許可權運作或密碼強度不足等嚴重設定失誤。

不僅如此，OpenClaw在爆發式成長的同時，其程式碼品質與安全設計問題也逐漸浮現。截至2026年3月，OpenClaw已記錄81個CVE漏洞，其中約62.9%屬高風險或嚴重等級，涵蓋繞過驗證、任意檔案讀取與遠端指令執行等問題，一旦與錯誤設定疊加，攻擊者甚至可能全面接管企業系統。

面對上述風險，AWS提出一套具體防護策略，強調企業需為OpenClaw建立專屬安全體系：

1. 建立Skill安檢閘門

企業應避免隨意安裝外掛，改由內部建置並管理私有Skills倉庫，強化來源控管與審核機制。所有Skills在導入前，須經由AI驅動的安全分析工具進行掃描，檢測是否包含惡意程式碼模式、可疑連線或憑證竊取行為；對於具風險疑慮的外掛，則應先置於沙盒環境中觀察與測試，確保安全無虞後再正式部署。

2. 防堵提示詞注入攻擊

企業需在資料處理流程中建立多層防護機制，為系統「戴上防毒面具」。透過在多個節點進行內容過濾，可有效攔截潛藏於網頁或文件中的惡意指令；同時，在架構上設計「前端緩衝區」，採取Agent分層隔離策略，將負責核心任務的主Agent與處理外部資料的子Agent分開運作，將風險輸入阻擋於外層，避免核心系統遭到注入與操控。

3. 實施動態權限管理

針對身份與權限濫用問題，企業應建立統一存取閘道，作為Agent與內部系統互動的唯一入口，並導入「動態安全通行證」機制。透過結合身份傳播與上下文感知授權，確保Agent在執行任務時，皆以最終使用者的真實權限為依據進行存取，防堵因誘導操作而產生的越權行為與資料外洩風險。

4. 強化部署與網路隱蔽性

為降低公開暴露與設定錯誤帶來的風險，企業應替OpenClaw應用建立「隱身機制」，透過私有網路隔離與邊界防護策略，避免服務直接暴露於公共網路。同時，在內部運作上落實最小權限原則與非root執行，並建立即時監控與告警機制，一旦偵測到異常暴露或設定變更，可即時啟動隔離與應變措施。

5. 建立漏洞防護與更新機制

面對底層高風險漏洞，企業應打造如「隔離艙」般的執行環境，透過虛擬機或容器化部署，搭配沙盒技術，將潛在攻擊影響侷限於特定範圍，避免擴散至整體基礎架構；同時導入自動化漏洞掃描與更新機制，定期套用最新安全修補，形成「數位疫苗」防線，提升系統對新興威脅的即時防護能力。

對於個人開發者或希望快速驗證的羽量級用戶，AWS表示已推出基於Amazon Lightsail的OpenClaw預設定執行個體，為個人數位助理提供開箱即用的安全雲端環境。而針對企業級應用場景，Amazon Bedrock AgentCore提供大規模安全部署OpenClaw所需的安全控制、治理能力和架構模式，同時透過Amazon Virtual Private Cloud（Amazon VPC）、Amazon CloudFront及AWS WAF等服務打造多層級的網路安全防護體系。

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