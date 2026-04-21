亞股提早開香檳！新台幣觀望中創下波段新高 中午暫收31.488元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美伊談判前景仍然不明，亞洲股市卻已先行大開香檳慶祝。台股今日早盤狂飆逾700點，大盤指數再寫新猷；在股市噴出的帶動下，新台幣兌美元匯率亦強勢攻破31.5元大關，早盤最高觸及31.45元，創波段新高，中午暫時收在31.488元、升值4.3分，台北外匯經紀公司成交量6.68億美元

美國總統川普於20日重申立場，強調美伊停火協議將於22日晚間（台灣時間23日上午）截止。他明確表示，若雙方屆時未能達成協議，將「極不可能」延長停火期限，並堅持在協議正式出爐前，會持續封鎖荷姆茲海峽。

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然而，市場對伊朗和平談判的樂觀期待，顯然蓋過了川普升級衝突的威脅。週二亞洲股市全面開高走揚，台、韓股市雙雙寫下歷史新紀錄；相較於股市的熱絡，主要亞幣走勢則顯得較為冷靜，升貶不一，其中，日圓兌美元早盤逼近159價位，韓元則在1471附近震盪，人民幣也僅呈現小幅上漲。

新台幣今日以31.5元、升值3.1分開出，隨著資金湧入，盤中最高衝上31.45元，勁揚8.1分。這不僅讓新台幣再度站上31.4字頭，更越過昨日高點，創下3月3日以來的新高紀錄，前高為3 月2日的31.33元。

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