中國供應商存在國安隱憂 美國擬收緊太陽能專案審查

中國供應商存在國家安全隱憂，美國擬收緊太陽能專案審查。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國內政部長柏根（Doug Burgum）表示，中國在美國太陽能產業發展中扮演關鍵角色，因此需要更嚴格的審查來找出任何對國家安全的潛在威脅。

《彭博》報導，柏根向眾議院撥款委員會表示，很多太陽能專案幾乎完全使用中國製造的太陽能板建造，因此這攸關到國家安全。被問到太陽能是否比其他能源領域面臨更大的風險時，柏根指出，出於國家安全考量，美國實際上已經禁止中國華為科技的大多數商品。

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美國內政部去年宣佈，將對風能、太陽能專案實施更嚴格的審查流程，將需要柏根從營運計劃到使用權等一系列步驟上簽字，再生能源產業指出，此舉實際上讓聯邦土地上的潔淨能源開發停滯不前。

柏根領導的機構先前曾以國家安全風險為由，對5個興建中的離岸風電專案下達停工令，這些專案價值數十億美元。美國內政部稱，這些設施可能會干擾雷達系統，使美國更容易遭受無人機攻擊，不過這些命令後來被法院推翻。

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