焦點股》合晶︰環球晶攻破6百元 跟進奔漲停

法人指出，合晶各吋別的產能利用率也達到滿載或接近滿載。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕隨著市場需求回溫，矽晶圓產能利用率也回升，帶動矽晶圓廠環球晶（6488）今股價站上6百元以上，最高602元，上漲51元，創波段新高，合晶（6182）飆漲停達43.25元，上漲3.9元。

環球晶今年整體營運目標，朝有望季季高，除了新廠送樣客戶外，最近看到12吋高階產品的需求與產能利用率都維持滿載，其他尺寸的產能也有正面改善，對全年展望保持正面看法。

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此外，環球晶也接到國際一線客戶希望能啟動新一輪長約討論，以因應新的供需動能和國際情勢。價格相關討論主要聚焦在高階產品，以及因應關稅與在地供應需求、先進封裝、新材料等所反映的利基產品。環球晶將持續與客戶積極合作、穩定供應、滿足創新需求為目標。

法人指出，合晶各吋別的產能利用率也達到滿載或接近滿載，整體有逐步回溫的情況，目前12吋的供需相對平衡，看起來ASP比較穩定；但8吋跟6吋因有同業逐漸停止供應，需求則未完全消退，有利尚在生產的供應商。

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