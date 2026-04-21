Chrome全新AI功能在台上線！4大亮點從搜尋到執行一氣呵成

透過深度整合Gemini與Google生態系，Chrome把原本分散在各個應用程式中的流程，收斂到單一介面中完成。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著數位生活全面加速，面對資訊爆炸與多工需求，Google近期升級Chrome使用體驗，導入最新Gemini技術，推出一系列內建AI功能，官方今（21）日宣布此功能正式在台推出，讓AI直接進駐瀏覽流程，從搜尋、整理到執行一氣呵成。

此次更新由Gemini 3.1模型驅動，優先在電腦版與iOS平台上線，Android用戶則可透過長按電源鍵快速喚起AI助理，包含4大亮點：

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亮點1：不必切換分頁，AI直接進駐瀏覽流程

過去在閱讀長文或查找資料時，用戶往往需要頻繁切換分頁、反覆搜尋補充資訊，如今這項痛點已被大幅簡化。只要點擊分頁右上角的Gemini圖示，即可透過Google Chrome側邊欄，直接與瀏覽器內建助理對話，在不中斷作業流程的情況下快速取得所需資訊。

透過全新 AI 功能，Chrome 不僅能即時摘要冗長網頁內容，還可依指令完成各類任務。例如，使用者可要求「幫我設計一份期末考模擬試題」，或詢問「這份食譜如何調整為純素版本」等。更進一步的是，系統能記住先前瀏覽過的內容脈絡，有效降低分頁囤積需求，讓資訊整理與管理變得更加直覺高效。

亮點2：串聯Google生態系，從「找到」到「做到」一氣呵成

這次升級不僅止於資訊處理，更進一步打通服務之間的操作流程，只要在瀏覽器中連結常用的Google工具，像是Gmail、Google地圖、日曆或YouTube，Chrome就能在找到資訊的當下，協助你執行後續動作。例如，把行程加進日曆、查看地圖上的詳細地點，或是針對正在觀看的YouTube影片內容提問。甚至在瀏覽網頁的同時，就能透過側邊欄請Gemini協助撰寫Email草稿，在確認內容並完成必要編輯後，就能點擊送出，大幅減少應用程式切換的時間成本。

亮點3：跨分頁整合分析，提升決策效率

在多任務處理場景中，Gemini也展現更進階的整合能力。它可以跨多個分頁比對資訊並彙整重點，例如：規劃活動時整合不同網站資料，或在購物時建立比較表格，清楚呈現產品細節差異，成為購物時的決策助手。

亮點4：內建影像生成模型，創意直接在網頁上完成

除了文字與資訊處理，Google也將影像生成模型Nano Banana 2直接整合進Chrome。用戶只需在側邊欄用文字描述想像中的畫面，Nano Banana 2可以直接調整圖片，不需要額外上傳檔案或開啟新分頁。舉例來說，你可以化身為專屬室內設計師，在購買家具前，先在網頁上模擬擺放在家中的實際視覺效果，讓購物時更貼近真實情境。

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