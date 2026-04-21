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焦點股》技嘉：Computex激勵老AI 帶量創波高

2026/04/21 10:52

法人認為，技嘉致力於全面呈現「加速運算」場景的未來樣貌，管理層鎖定打造可擴展的AI工廠與大規模先進運算叢集。（資料照）法人認為，技嘉致力於全面呈現「加速運算」場景的未來樣貌，管理層鎖定打造可擴展的AI工廠與大規模先進運算叢集。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台北國際電腦展（Computex）今年預計於6月2日至5日盛大展開，官方近日開放一系列論壇登記報名，引發相關個股表現受到關注，其中，「老AI」股價全面上漲，原廠委託設計製造廠（ODM）之一的技嘉（2376）今日早盤一度攻上291.5元關卡，創下去年10月14日以來的波段新高價。

截至上午10時41分，技嘉股價暫報289元，漲幅3.58%，成交量逾9400張。法人指出，以今年技嘉於輝達（NVIDIA）GTC大會的展品來看，可略知該廠商屆時在台北國際電腦展的重點方向，包括展示完整資料中心基礎架構藍圖，以及個人AI超級電腦、機櫃級系統，還有液冷與氣冷叢集解決方案。

法人認為，技嘉致力於全面呈現「加速運算」場景的未來樣貌，管理層鎖定打造可擴展的AI工廠與大規模先進運算叢集，目標為企業、研究機構與雲端服務提供者帶來更高效、更智慧的基礎架構部署策略，此外，此次登展也將聚焦AI工廠如何支援機器人與智慧製造，實現從設計到生產的產業智慧化。

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