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焦點股》廣達：市場期待林百里談話 帶量大漲

2026/04/21 10:46

廣達預計本週六在桃園龜山總部舉辦一年一度的家庭日活動，董事長林百里屆時將依照慣例登台致詞。（記者方韋傑攝）廣達預計本週六在桃園龜山總部舉辦一年一度的家庭日活動，董事長林百里屆時將依照慣例登台致詞。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）預計本週六（25日）在桃園龜山總部舉辦一年一度的家庭日活動，董事長林百里屆時將依照慣例登台致詞，由於市場期待該公司可望釋出展望，成為台北國際電腦展（Computex）的展前指標性發言內容，激勵廣達股價上漲，今日早盤一度觸及340元，創2024年7月11日以來新高。

觀察廣達股價走勢，截至今日上午10時38分暫報337元，漲幅2.5%，成交量1萬2382張。法人指出，廣達計劃在第二季擴大伺服器營收貢獻，單季出貨目標超過7000台，旗下美國、泰國、德國的新增產能即將陸續啟用，AI業務可望持續推動業績規模成長。

廣達不對單一客戶與產品置評，不過法人表示，受惠於蘋果今年首季以手機晶片打造的低階Neo MacBook持續熱銷，3月筆電出貨530萬台，月增165%、年增8.16%，管理層規劃強化Notebook業務的市場行銷與部署，確保穩定的供應鏈運作，滿足增長的市場需求。

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