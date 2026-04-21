卓榮泰：2025年經濟成長率8.68％ 寫下近15年來新⾼

行政院長卓榮泰。（記者王藝菘攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院15日朝野協商達成共識，今年度中央政府總預算於今（21日）行政院長卓榮泰報告、詢答完畢後付委審查。卓榮泰表示，過去⼀年，國際局勢動盪、快速變化，中東戰事爆發、俄烏戰爭持續膠著及美國推動新關稅措施。⾯對嚴峻挑戰，天佑台灣，在全體國⼈共同努⼒下，台灣經濟仍逆勢成長，114年經濟成長率8.68％，寫下近15年來新⾼紀錄。國家⾯臨的挑戰不斷，期盼各位委員鼎⼒⽀持，早⽇通過總預算案，讓政府全⼒推動⺠⽣經濟與建設、提升國家韌性與安全，⽤最⼤的⼒量照顧⼈⺠，為國⼈帶來更多溫暖，持續壯⼤中華⺠國台灣。

行政院去年8月29日就將今年度中央政府總預算案函送立法院審議，遭藍白立委持續杯葛無法付委審查，立法院長韓國瑜15日召集朝野協商，各黨團同意於今日邀請行政院長、主計長、財政部長列席報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢（含志願役軍人加薪及警消人員退休金等預算編製處理情形併予報告）。議案詢答完畢後即交審查。另民眾黨團針對「115年度中央政府總預算案」的復議案予以撤回。

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卓榮泰表示，感謝朝野各黨團秉持良性互動協商，共同為國家永續發展、嚴守財政紀律及增進⼈⺠福祉攜手努⼒，讓總預算案進入實質審查。過去⼀年，國際局勢動盪、快速變化，中東戰事爆發、俄烏戰爭持續膠著及美國推動新關稅措施。⾯對嚴峻挑戰，天佑台灣，在全體國⼈共同努⼒下，台灣經濟仍逆勢成長，114年經濟成長率8.68％，寫下近15年來新⾼紀錄。

卓榮泰說，「2025年IMD世界競爭⼒年報」指出，台灣在全球名列第6，上升2名，連續五年在超過2千萬⼈⼝經濟體排名第⼀。近期台灣股市市值也突破4兆美元，成為全球第七⼤交易市場。

卓榮泰表示，115年度中央政府總預算案是在衡諸國內外經濟情勢，兼顧未來施政重點與國家發展需要，並恪遵預算法、公共債務法及財政紀律法等規範下審慎籌編，歲入受到新版財政收⽀劃分法影響，⼤幅減少3027億元，或減9.6％，惟為維持國家動能，⾏政團隊仍必須增加對國家的建設，給國⺠更多照顧，歲出在維持財政紀律之前提下，⼩幅成長281億元，或增0.9％，總預算須舉債2992億元，如連同新式戰機採購、海空戰⼒提升計畫採購、丹娜絲颱風及七⼆八豪雨災後復原重建、花蓮⾺太鞍溪堰塞湖災後重建等特別預算，共須舉債4087億元，預估115年底，中央政府累計未償債務餘額占前3年度名⽬國內⽣產⽑額（GDP）平均數比率為26.4％，較114年底減少1％。

卓榮泰指出，115年度總預算案歲入編列2兆8623億元，較114年度減少9.6％；歲出編列3兆350億元，較114年度增加0.9％，歲入歲出相抵差短1727億元，連同債務還本1265億元，尚須融資調度數2992億元，全數以舉借債務予以彌平。

卓榮泰表示，中央政府總預算執⾏結果⾃106年度起連續8年歲入歲出有賸餘，未償債務餘額占GDP比率也穩定下降，讓政府得以推動福國利⺠政策，並有彈性因應內外在局勢變化。近年惠譽、穆迪及標普等三⼤國際信⽤評等機構，均肯定我國審慎財政管理及維持良好財政紀律。

卓榮泰強調，當前國際經濟秩序變動、地緣政治情勢複雜，且極端氣候、糧食安全與資安威脅，帶來全⽅位的挑戰，行政院將以「更開放、更富強、更安全的國家總路線」，落實各項普惠⼤眾，有利台灣向上發展、強化國家韌性安全的施政，打造中華⺠國台灣成為更公平的社會、更⽂明的國家，以實現賴總統「創新繁榮、公義永續、⺠主和平」之國政願景。

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