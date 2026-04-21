]焦點股》巨鎧︰對接NVIDIA生態系 股價跳空漲停

車燈廠巨鎧（COPLUS）精密（2254）宣布核心的 MLA（Micro Lens Array，微透鏡陣列） 技術和光通訊概念車Manlux，全面對接 NVIDIA 技術開發者生態系，今天股價跳空漲停（巨鎧提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕車燈廠巨鎧精密（2254）宣布核心的MLA（Micro Lens Array，微透鏡陣列）技術和光通訊概念車Manlux，全面對接NVIDIA技術開發者生態系，今天股價跳空漲停至85.2元，截至9:59分成交量37張，漲停委買張數逾270張。

巨鎧今年第一季營收3039.8萬元，年減83.36%，巨鎧表示，已正式加入NVIDIA Developer Program，並開始運用其頂尖的開發者資源，研發新一代智慧照明控制系統，透過嵌入式AI邊緣運算，巨鎧的產品將能即時接收並處理車載系統訊號，實現動態地面投影、智慧化行人防眩光防護（ADB）及高精度導航路引投影。

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巨鎧精密AI概念車Manlux，透過邊緣運算技術，能在複雜的城市交通中，利用燈光進行超高帶寬的Li-Fi光通訊，與智慧城市基礎建設（V2I）進行即時數據交換，更為未來無人駕駛環境提供了極致安全的通訊冗餘方案，展現巨鎧在AI移動科技領域的企圖心。

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