焦點股》世芯：Trainium3新晶片快被搶光 大V強彈近60％

世芯近期股價出現大V轉。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕 Amazon執行長4月發布的年度致股東信及相關市場報告，提到最新一代晶片Trainium3雖剛開始出貨，但已呈現「接近滿額預約」的狀態，世芯-KY（3661）為Trainium3供應商，今年世芯靠著Trainium3營收有望創高，近期世芯股價出現大V轉，呈現破底翻，從3月31日低點2480元，到今日早盤高點3965元，大漲59.8%。

截至9:55分左右，世芯股價上漲5.24%，暫報3815元，成交量約1899張。

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世芯先前於法說會表示，去年因北美大客戶產品世代交替，量產營收大幅下滑，但隨著北美大客戶新一代3奈米AI加速器於第二季開始量產，第三季營收可望大增，今年營收將迎來顯著成長，全年有望創下歷史新高；3奈米AI加速器專案將有80%營收集中在下半年貢獻，至於下一代2奈米AI加速器專案預計年底完成設計定案，有望在明年進入量產，同時也有多項2奈米專案陸續啟動；此外，NRE（委託設計）也會扮演營收成長主力，ADAS晶片亦帶來另一成長動能，自今年起公司將進入新一輪成長階段。

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